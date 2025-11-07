Chấm dứt hợp đồng với thầy giáo đưa nữ sinh vào khách sạn

(VTC News) -

Ngày 7/11, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang thông tin về vụ việc thầy H.T.T., người bị phát hiện dẫn nữ sinh lớp 11 đến khách sạn trên địa bàn phường Long Xuyên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 23/10, Công an phường Long Xuyên kiểm tra một khách sạn và phát hiện ông H.T.T. giáo viên của Trường THPT Chưởng Binh Lễ (trường tư thục) cùng một nữ sinh lớp 11 đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 đến khách sạn.

Tại cơ quan công an, ông T. khai cả hai vào khách sạn để “nhậu”, không có hành vi cưỡng ép hay phát sinh quan hệ tình dục. Cơ quan công an xác định vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và đã cho ông T. về nhà sau khi người thân bảo lãnh.

Đại điện Sở GD&ĐT tỉnh An Giang thông tin vụ việc.

Đại diện Trường THPT Chưởng Binh Lễ cho biết, ông T. là giáo viên trẻ, mới ra trường, có tinh thần hợp tác và được đồng nghiệp đánh giá tích cực. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, ông không liên lạc lại với trường. Ngày 27/10, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng với ông này.

Với nữ sinh liên quan, qua xác minh, em thường xuyên liên hệ và gặp gỡ ông T. nhưng không có dấu hiệu bị ép buộc. Hiện em đã trở lại học bình thường sau khi được nhà trường và gia đình động viên, hỗ trợ tâm lý.

Đại diện Sở GD&ĐT An Giang cho biết, ngành đang tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh và yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh triển khai Thông tư 18 về tư vấn học đường và tổ chức hội thảo phòng, chống bạo lực học đường vào cuối tháng 11.

Tại buổi họp báo cùng ngày, Công an tỉnh An Giang xác nhận vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố hình sự.