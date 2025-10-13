CEO MB Phạm Như Ánh: Dấu ấn từ 'kỷ luật thép' và tinh thần bứt phá

(VTC News) -

Đây chính là kim chỉ nam đã dẫn dắt Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh qua mọi biến động, góp phần đưa MB tăng trưởng bền vững.

Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), cuộc trò chuyện cùng Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đã chia sẻ về hành trình sự nghiệp, những lựa chọn mang tính bước ngoặt và khát vọng đổi mới ông theo đuổi.

Kỷ luật để đi đúng đường, bứt phá để dẫn đầu

Xuyên suốt hành trình sự nghiệp của mình, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh đúc kết niềm tin cốt lõi đã dẫn dắt ông qua những giai đoạn biến động nhất của thị trường: “Nếu chỉ có kỷ luật, bạn sẽ đi đúng đường nhưng không bao giờ dẫn đầu. Nếu chỉ có sáng tạo, bạn sẽ bùng nổ nhưng dễ lạc lối. Sự kết hợp giữa kỷ luật và bứt phá mới tạo nên hành trình phi thường.”

Triết lý này được hun đúc từ chính quá trình gần 20 năm ông gắn bó và trưởng thành tại MB - tổ chức mang đậm tinh thần "người lính". Tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm đã trở thành kim chỉ nam, giúp ông tư duy hệ thống, đặt ra mục tiêu rõ ràng và theo đuổi đến cùng. Kỷ luật không chỉ là sức mạnh cá nhân mà còn là vũ khí chiến lược tạo nên sức mạnh tập thể, giúp MB vận hành an toàn và hiệu quả.

Minh chứng rõ nét nhất cho triết lý này là sự tăng trưởng thần kỳ của MB. Từ tổng tài sản chỉ 32.7 tỷ đồng khi thành lập, đến nay MB đã đạt quy mô 1.290 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế vững vàng trong nhóm Big5 ngân hàng thương mại hàng đầu. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 15.9 nghìn tỷ đồng, dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân. Đặc biệt, MB đã trở thành doanh nghiệp số với gần 34 triệu khách hàng, 98.69% giao dịch được thực hiện trên kênh số và giá trị thương hiệu đạt gần 1.6 tỷ USD.

Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh.

Dấn thân từ những thử thách đầu tiên

Nhìn lại quá khứ, ông Phạm Như Ánh đã đối mặt với nhiều lựa chọn mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động, mỗi quyết định đều đòi hỏi bản lĩnh lớn. Một trong những cột mốc quan trọng nhất là khi ông đảm nhận vị trí Giám đốc Chi nhánh ở độ tuổi rất trẻ, chỉ mới 26 tuổi. Đó là một "vùng thử lửa" đầy áp lực nhưng cũng là cơ hội vàng để ông học hỏi và trưởng thành nhanh chóng.

Thay vì do dự, ông chọn con đường dấn thân và nỗ lực hết mình, dành đến 90% năng lượng cho công việc với tinh thần chỉn chu và không ngại đảm nhận trọng trách. Chính sự bền bỉ và tinh thần dấn thân đó đã giúp ông được tin tưởng và giao phó những nhiệm vụ lớn hơn. “Chỉ cần nỗ lực hết mình, bền bỉ và dám dấn thân, dù xuất phát trẻ bạn vẫn có thể khẳng định được giá trị của mình" là câu nói trở thành động lực để Tổng Giám đốc dẫn dắt MB liên tục đổi mới, đón đầu thị trường.

Truyền cảm hứng bằng hành động và nuôi dưỡng sáng tạo

Phong cách lãnh đạo của CEO Phạm Như Ánh được định hình bởi 2 yếu tố chính: Truyền Cảm hứng bằng hành động và nuôi dưỡng tinh thần đổi mới. Ông tin rằng, lãnh đạo không chỉ là lời nói. Hình ảnh ông bước lên sân khấu trình diễn trước hàng nghìn nhân viên trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập MB là một thông điệp mạnh mẽ về việc dám bước ra khỏi vùng an toàn để bứt phá.

Hơn thế nữa, ông đã góp phần xây dựng một văn hóa tổ chức khuyến khích sự sáng tạo. Tại MB, văn hóa "dám thử, dám sai, dám sửa" được thúc đẩy mạnh mẽ. Ngân hàng tạo ra các "vùng Sandbox" để thử nghiệm ý tưởng mới, đồng thời xây dựng nền tảng nội bộ Bee Voice để mọi cán bộ nhân viên đều có thể đóng góp sáng kiến. Chuỗi tọa đàm hàng tháng "30 phút: Thấu hiểu và Đồng hành" do chính CEO trực tiếp đối thoại với toàn hệ thống là cách ông tăng cường gắn kết và lan tỏa tinh thần MB.

Khi được hỏi về định nghĩa thành công, ông Phạm Như Ánh không chỉ nhìn vào những con số lợi nhuận. Đối với một tổ chức mang sứ mệnh phục vụ an ninh - quốc phòng và hàng chục triệu khách hàng, thành công là trở thành "Ngân hàng Việt Nam có giá trị nhất đối với khách hàng - Một MB tin cậy cao".

Điều này thể hiện qua việc MB luôn đặt khách hàng làm trung tâm, xây dựng hệ sinh thái tài chính tích hợp từ ứng dụng MBBank Super App đến các giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp. An toàn tài chính của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, song song với việc kiến tạo các giá trị bền vững. MB là ngân hàng tiên phong tuân thủ các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế (Basel II, Basel III) và tích hợp sâu sắc chiến lược phát triển bền vững (ESG) vào hoạt động kinh doanh, với cam kết dành 65,000 tỷ đồng cho các hoạt động ESG và nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa.

Khi nghĩ về "dấu ấn sự nghiệp", di sản mà ông mong muốn để lại cho thế hệ tương lai không phải là những thành tựu cá nhân, mà là một giá trị văn hóa bền vững: Một MB kỷ luật nhưng dám đổi mới, nuôi dưỡng và khuyến khích sáng tạo. Đó là sự kết hợp giữa nền tảng kỷ luật của "người lính" và tinh thần dấn thân, đổi mới không ngừng. Một di sản nơi mỗi ý tưởng đều được trân trọng, và văn hóa "dám nghĩ - dám thử - dám sửa" đã trở thành DNA, là động lực để MB tiếp tục phát triển và vươn xa.