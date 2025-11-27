Câu chuyện phiếm của hai bà mẹ giúp phá vụ kỳ án giết người sau 28 năm

(VTC News) -

Tháng 6/2013, vào một buổi chiều đầy nắng, hai bà mẹ Heather Backstrom và Marrilee Anderson, sống gần thành phố Bellingham, bang Washington, đưa con nhỏ đến công viên nước Birch Bay Waterslides vui chơi. Không ai trong số họ ngờ rằng sự gặp gỡ đơn giản ấy lại tạo nên cú xoay chuyển lớn cho cộng đồng dân cư của mình.

Backstrom và Anderson hòa vào nhóm các bà mẹ đang trò chuyện rôm rả về gia đình và cuộc sống ở quê nhà Acme, một vùng nông thôn gắn kết, cách trung tâm Bellingham khoảng 30 phút lái xe. Tình cờ thay, một bà mẹ nhắc đến vụ án hiếp dâm và sát hại Mandy Stavik chưa được phá giải trong gần ba thập kỷ. Từ đây, họ dần dần đưa ra những manh mối bất ngờ.

Vụ án ở một vùng quê yên bình

Trước khi vụ án xảy ra, gia đình của Mandy Stavik đã chuyển đến vùng quê Acme được 5 năm. Trong số các người con, Mandy từ bé đã năng động, hoạt bát, yêu thể thao, đặc biệt thích chạy bộ và cưỡi ngựa rất giỏi. Ở trường, Mandy tham gia vào đội bóng rổ và bóng mềm, đồng thời cô còn là thành viên ban nhạc của trường, chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau. Cô cũng có thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập.

Mandy Stavik, nạn nhân của vụ án. (Nguồn: ABC)

Vào cuối tuần lễ Tạ ơn năm 1989, Mandy trở về nhà tận hưởng kì nghỉ. Cô đi chạy bộ sau bữa tối, đây là một trong những hoạt động yêu thích thường ngày của cô. Thông thường, mẹ cô, bà Mary Stavik sẽ đạp xe theo sau con gái để cùng tập thể dục, tuy nhiên, hôm đó dì của Mandy lại đến nhà chơi, nên mẹ của cô ở nhà trò chuyện cùng em gái. Mandy ra ngoài một mình ngày hôm ấy cùng chú chó cưng Kayla.

2 tiếng kể từ khi Mandy ra ngoài chạy bộ, nhưng mẹ lại không thấy cô trở về, mà chỉ thấy chú chó Kayla một mình về nhà, lập tức trốn vào một góc và điệu bộ rất khác thường, như thể đã xảy ra chuyện gì đó. Vài tiếng sau, mẹ cô vẫn không thấy bóng dáng con gái đâu cả.

Một cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 3 ngày được triển khai. Cuối cùng, điều tra viên Ron Peterson tìm thấy thi thể cô cách nhà hơn 5 km, gần bờ sông Nooksack. Hơn ba thập kỷ trôi qua, Peterson vẫn nghẹn ngào khi nhắc tới Mandy vì ông nói rằng: "Cô ấy trông giống hệt đứa con gái của tôi".

Điều tra viên Ron Peterson chỉ về nơi ông tìm thấy thi thể nạn nhân. (Nguồn: CBS)

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau quá trình khám nghiệm, cảnh sát cho rằng cô bị tấn công tình dục trước khi chết. Khi đó, kỹ thuật giám định ADN mới chỉ ở giai đoạn sơ khai, nhưng Peterson, người được đào tạo bởi FBI, đã nhanh chóng lấy được mẫu ADN của nam giới trên cơ thể Mandy.

Đối với cư dân vùng Acme, Mandy như đứa con gái yêu quý của cả thị trấn, và cái chết thảm khốc của cô khiến cuộc sống của người dân ở nơi đây thay đổi hoàn toàn. Người dân nghi kỵ lẫn nhau, sợ rằng hung thủ vẫn còn lẩn khuất xung quanh thị trấn.

Manh mối bất ngờ

Nhiều năm trôi qua, bi kịch về Mandy Stavik vẫn luôn là chủ đề thường được nhắc tới ở Acme. Vì thế, việc câu chuyện xuất hiện trong buổi tán gẫu ở công viên hôm đó giữa hai bà mẹ chẳng phải điều lạ. "Chúng tôi nói rằng thật điên rồ khi đến giờ vẫn không biết ai là thủ phạm", Backstrom kể lại.

Khi những đứa con còn vui chơi trên cầu trượt nước, Backstrom và Anderson nhận ra cả hai đều học cùng trường Mount Baker nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, bắt đầu nhắc lại quãng thời gian còn đi học. Bất ngờ, Backstrom thốt lên: "Tôi biết ai đã giết cô ấy". Anderson như chết lặng, rồi đáp lại: "Thật sao? Tôi cũng vậy". Hai người sau đó chia sẻ với nhau những trải nghiệm rùng mình mà họ từng gặp với một người đàn ông sống gần đó từ thời điểm Mandy bị sát hại.

Anderson kể rằng Tim Bass, bạn của chồng cô, cũng là cựu học sinh Mount Baker. Hắn từng ghé nhà cô vào một buổi tối vài năm sau khi Mandy qua đời. Bass nói mình đang đi săn và cần dùng nhờ điện thoại. Lúc đó, cô đang ở nhà một mình với đứa con trai sơ sinh. Hắn ta bấm số nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng "tút... tút..." như thể đang giả vờ gọi một số điện thoại không tồn tại. Khi đó, Anderson nhận ra hắn ta đang nói dối.

Sau đó, Bass tự tiện đi vào nhà bếp rồi vòng ra phòng ngủ. Hắn ta nói từng lái xe qua nhà cô nhiều lần, luôn "thầm yêu" cô và muốn quan hệ với cô. Anderson rất hoảng sợ, bởi khi ấy chồng cô đi vắng, còn cô đang đứng trước một người đàn ông kỳ lạ. "Tôi cứ nói "không, không", nhưng anh ta cứ cố thuyết phục tôi cùng đi vào phòng ngủ", Anderson kể. "Cuối cùng, tôi dọa sẽ gọi cảnh sát và bằng cách nào đó, tôi đuổi được anh ta ra khỏi nhà", cô chia sẻ thêm.

Hung thủ tại phiên tòa đầu tiên sau 30 năm gây án. (Nguồn: Bellingham Herald)

Nghe xong chuyện, Backstrom liền kể rằng cô cũng có trải nghiệm đáng sợ với Tim Bass vài tháng trước khi Mandy bị sát hại. Khi đó, cô mới 15 tuổi, còn Bass lớn hơn 6 tuổi. Sau một trận bóng mềm, họ ngồi chung trên xe cùng Dan, người sau này là chồng cô. Bass đã ve vãn cô trắng trợn: "Anh ra khen mắt tôi đẹp rồi lấy cây bút di khắp người tôi", Backstrom kể. Cô khi ấy chỉ ngồi im, chờ Dan ngăn Bass tiếp tục đi xa hơn. Sự việc ấy đã ám ảnh cô suốt nhiều năm, cô luôn tránh chạm mặt hắn ta.

Hai người khi ấy có chung một suy nghĩ, rằng nếu Bass cư xử với họ như vậy, thì rất có thể hắn ta cũng làm điều tương tự với những cô gái khác, thậm chí với chính nạn nhân Mandy Stavik. Vì không có bằng chứng, họ chưa bao giờ dám liên lạc với cảnh sát, tuy nhiên, sau khi nghe chuyện của nhau, họ nhận ra đã đến lúc cả hai cần lên tiếng.

Anderson và Backstrom sau đó liên lạc với một bạn học cũ đang làm thám tử tại Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Whatcom và nêu lên nghi ngờ đối với Tim Bass. Vụ án đã được phá nhờ cuộc điều tra kiên trì và khéo léo của lực lượng địa phương, một công tố viên đã về hưu quyết tâm phá vụ án dang dở, và sự giúp sức của một phụ nữ tên Kim Wagner, người đã cung cấp cho cảnh sát manh mối quan trọng nhất để phá vụ án tưởng chừng như vô vọng này.

Hung thủ lộ diện

Một người bạn của Kim Wagner kể rằng một nhân viên trong công ty của bà có tên Tim Bass từng sống cùng khu vực với Mandy, và nhà anh ta ở ngay trên con đường chạy bộ nơi cô đã biến mất. Từ đó, Kim bắt đầu để ý đến Bass hơn và bà nhận ra, hắn ta không bao giờ mang đồng phục ra hàng giặt, ngay cả rác cũng mang hết về nhà, như thể đang đề phòng ai đó. Bà đã chủ động cung cấp cho cảnh sát tuyến đường giao hàng của Bass để hỗ trợ điều tra.

Lon coca bà Kim Wagner cung cấp cho cảnh sát để tìm DNA của hung thủ. (Nguồn: ABC)

Cảnh sát sau khi biết được thông tin đã điều tra hắn gắt gao hơn. Tuy nhiên, Bass rất ranh ma, không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, luôn mang găng tay khi lái xe và mang mọi thứ về nhà, không để lại dấu vết để cảnh sát có thể lấy được ADN. Trong trường hợp ấy, bà Kim đã hỗ trợ cảnh sát lấy ADN của Bass để bắt bằng được tên hung thủ này, vì hơn ai hết, bà cũng là một người mẹ, hiểu rõ nỗi đau mất con của Mary Stavik.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ADN trên thi thể của Mandy hoàn toàn trùng khớp với ADN của Tim Bass. Đến đây, kẻ sát hại Mandy Stavik cuối cùng cũng lộ diện. Đến ngày 2/12/2017, cảnh sát bắt giữ Tim Bass với cáo buộc giết người cấp độ 1.

Gần 2 năm sau, vụ án chính thức được đưa ra xét xử. Tại tòa, em trai và cả vợ Tim Bass đều đưa ra lời khai chống lại hắn, cho biết hung thủ đã yêu cầu cả 2 khai man với cảnh sát hòng thoát tội. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tòa tuyên án Tim Bass về tội bắt cóc, hãm hiếp và giết người với hình phạt 27 năm tù. Đây là mức án cao nhất mà bồi thẩm đoàn có thể đưa ra kể từ đi bang Washington bãi bỏ án tử hình vào năm 2018.