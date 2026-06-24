(VTC News) -

Sáng 24/6 trên sân vận động BMO Field (Toronto, Canada), đội tuyển Croatia giành chiến thắng 1-0 trước Panama. Ante Budimir ghi bàn duy nhất giúp đội bóng châu Âu mở ra cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Trong khi đó, Panama chắc chắn bị loại sau 2 thất bại.

Budimir ghi bàn giúp Croatia thắng Panama 1-0. (Ảnh: Reuters)

Croatia và Panama tạo ra thế trận chặt chẽ và rất ít cơ hội, chỉ có tổng cộng 3 cú sút trúng đích. Chênh lệch 23 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giữa 2 đội không được thể hiện rõ ràng. Panama gây ra nhiều khó khăn cho Croatia nhờ lối chơi giàu sức mạnh.

Trong hiệp một, Croatia kiểm soát bóng 64%. Tuy nhiên, Luka Modric và đồng đội không tạo ra sức ép đáng kể cho hàng thủ chặt chẽ của đối phương. Sau 45 phút, Croatia chỉ tung ra 2 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ 0,05.

Panama cũng không khá hơn là bao. Những pha lên bóng nhanh ở 2 biên của Panama khiến hàng thủ dâng cao của Croatia vất vả. Dù vậy, đội bóng châu Mỹ không đủ chất lượng trong những đường chuyền cuối để tạo ra cơ hội.

Panama và Croatia bế tắc trong hiệp một. (Ảnh: Reuters)

Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Zlatko Dalic tạo ra sự thay đổi người mang tính bước ngoặt cho Croatia. Chưa đầy 10 phút có mặt trên sân, tiền đạo 34 tuổi Ante Budimir đứng đúng lúc đúng chỗ trước khung thành đối phương để ghi bàn mở tỷ số.

Croatia nhường hẳn thế trận cho đối thủ sau bàn mở tỷ số. Panama có thời điểm gây ra sóng gió buộc thủ môn Croatia cứu thua 3 lần trong chưa đầy một phút, nhưng họ mất nhịp tấn công sau quãng nghỉ tiếp nước.

Các cầu thủ Panama tấn công rất dễ đoán. Điểm cộng của họ là chạy rất nhiều và liên tục, nhưng chất lượng các pha xử lý bóng chỉ ở mức trung bình. Panama không tìm được bàn gỡ hoà và chịu thất bại thứ hai với cùng tỷ số 0-1. Đội bóng châu Mỹ không còn cơ hội đi tiếp.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Croatia gặp Ghana ở trận quyết định suất đi tiếp vào sáng 28/6 (giờ Việt Nam).

Panama 0 1 Croatia 54' Budimir

Đội hình Panama vs Croatia

Panama đá chính: Orlando Mosquera (22), Cesar Blackman (2), Jose Cordoba (3), Cristian Martinez (6), Jose Luis Rodriguez (7), Edgar Yoel Barcenas (11), Jiovany Ramos (13), Carlos Harvey (14), Andres Andrade (16), Jose Fajardo (17), Amir Murillo (23).

Croatia đá chính: Dominik Livakovic (1), Josip Stanisic (2), Marin Pongracic (3), Josko Gvardiol (4), Josip Sutalo (6), Mateo Kovacic (8), Luka Modric (10), Ivan Perisic (14), Martin Baturina (16), Marco Pasalic (24), Petar Musa (26).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng L

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Panama vs Croatia, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng L như sau.