Cập nhật tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina, kết quả World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Mỹ 1 0 Bosnia & Herzegovina Balogun 45'

Trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina bắt đầu lúc 7h ngày 2/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina mới nhất tại đây.

Balogun ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Mỹ kiểm soát tốt hơn trong hiệp một và tạo được khác biệt ở cuối hiệp. Đội chủ nhà cầm bóng 62%, tung 5 cú sút. Bosnia & Herzegovina chỉ có 1 pha dứt điểm ở đầu trận đấu với khả năng thành bàn chỉ 4% theo tính toán của hệ thống dữ liệu.

Folarin Balogun là nhân vật nổi bật trên hàng công của đội tuyển Mỹ trong hiệp một. Cựu tiền đạo Arsenal thi đấu năng nổ, liên tục gây sức ép lên các hậu vệ Bosnia & Herzegovina. Số 20 của đội tuyển Mỹ đưa bóng vào lưới đối thủ ở phút 32 nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Video: Balogun ghi bàn mở tỷ số

Dù vậy, Balogun và đội chủ nhà không phải đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 45, hậu vệ Bosnia & Herzegovina phá bóng vô tình đến đúng vị trí của Balogun băng lên. Tiền đạo số 20 xoay sở nhanh và dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.

Đội hình Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ: Matt Freese (24), Sergio Dest (2), Chris Richards (3), Tyler Adams (4), Antonee Robinson (5), Christian Pulisic (10), Tim Ream (13), Alex Freeman (16), Malik Tillman (17), Folarin Balogun (20), Weston McKennie (8).

Bosnia & Herzegovina: Nikola Vasilj (1), Tarik Muharemovic (4), Sead Kolasinac (5), Amar Dedic (7), Armin Gigovic (8), Ermedin Demirovic (10), Edin Dzeko (11), Ivan Sunjic (14), Nikola Katic (18), Kerim Alajbegovic (19), Stjepan Radeljic (21).

Thông tin Mỹ và Bosnia & Herzegovina trước trận đấu

Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Levi‘s Stadium, Santa Clara, California, Mỹ. Đây là trận knock-out trên sân nhà của đội tuyển Mỹ. Đội thắng cặp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina gặp đội thắng cặp Bỉ vs Senegal ở vòng 1/8.

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Mỹ có 67,5% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bosnia & Herzegovina là 14,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 18,3%.

Đội tuyển Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Mỹ đứng đầu bảng D với 6 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino thắng Paraguay 4-1, thắng Australia 2-0 rồi thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 khi đã chắc vé đi tiếp. Bosnia & Herzegovina đứng thứ ba bảng B với 4 điểm. Đại diện châu Âu hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 và thắng Qatar 3-1 để giành quyền vào vòng 1/16.

Lịch sử gặp các đội châu Âu tại World Cup không ủng hộ Mỹ. Đội tuyển này chỉ thắng 1 trong 21 trận gần nhất trước đại diện UEFA ở World Cup, và chưa thắng 13 trận liên tiếp kể từ trận thắng Bồ Đào Nha năm 2002.

Bosnia & Herzegovina lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp World Cup. Đội bóng này chưa từng giữ sạch lưới trong 6 trận đã chơi ở lịch sử giải đấu.