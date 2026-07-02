Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bosnia & Herzegovina 7h ngày 2/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina bắt đầu lúc 7h ngày 2/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina (7h ngày 2/7)

Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Levi’s Stadium, Santa Clara, California, Mỹ. Đây là trận knock-out trên sân nhà của đội tuyển Mỹ. Đội thắng cặp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina gặp đội thắng cặp Bỉ vs Senegal ở vòng 1/8.

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Mỹ có 67,5% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bosnia & Herzegovina là 14,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 18,3%.

Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Mỹ đứng đầu bảng D với 6 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino thắng Paraguay 4-1, thắng Australia 2-0 rồi thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 khi đã chắc vé đi tiếp. Bosnia & Herzegovina đứng thứ ba bảng B với 4 điểm. Đại diện châu Âu hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 và thắng Qatar 3-1 để giành quyền vào vòng 1/16.

Lịch sử gặp các đội châu Âu tại World Cup không ủng hộ Mỹ. Đội tuyển này chỉ thắng 1 trong 21 trận gần nhất trước đại diện UEFA ở World Cup, và chưa thắng 13 trận liên tiếp kể từ trận thắng Bồ Đào Nha năm 2002.

Bosnia & Herzegovina lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp World Cup. Đội bóng này chưa từng giữ sạch lưới trong 6 trận đã chơi ở lịch sử giải đấu.