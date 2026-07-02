Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bosnia & Herzegovina 7h ngày 2/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina bắt đầu lúc 7h ngày 2/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina mới nhất tại đây.
Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Levi’s Stadium, Santa Clara, California, Mỹ. Đây là trận knock-out trên sân nhà của đội tuyển Mỹ. Đội thắng cặp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina gặp đội thắng cặp Bỉ vs Senegal ở vòng 1/8.
Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Mỹ có 67,5% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bosnia & Herzegovina là 14,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 18,3%.
Mỹ đứng đầu bảng D với 6 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino thắng Paraguay 4-1, thắng Australia 2-0 rồi thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 khi đã chắc vé đi tiếp. Bosnia & Herzegovina đứng thứ ba bảng B với 4 điểm. Đại diện châu Âu hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 và thắng Qatar 3-1 để giành quyền vào vòng 1/16.
Lịch sử gặp các đội châu Âu tại World Cup không ủng hộ Mỹ. Đội tuyển này chỉ thắng 1 trong 21 trận gần nhất trước đại diện UEFA ở World Cup, và chưa thắng 13 trận liên tiếp kể từ trận thắng Bồ Đào Nha năm 2002.
Bosnia & Herzegovina lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp World Cup. Đội bóng này chưa từng giữ sạch lưới trong 6 trận đã chơi ở lịch sử giải đấu.
Thống kê trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina đáng chú ý
Mỹ ghi 8 bàn tại World Cup 2026, vượt thành tích tốt nhất trước đây của họ ở một kỳ World Cup.
Mỹ cần thêm 2 bàn để chạm mốc 50 bàn tại đấu trường World Cup.
Mỹ thua 7 trong 8 trận knock-out World Cup, trong đó có cả 4 trận loại trực tiếp trước các đội châu Âu.
Bosnia & Herzegovina lần đầu vào vòng knock-out World Cup.
Bosnia & Herzegovina ghi bàn trong 4 trận World Cup gần nhất nhưng chưa từng giữ sạch lưới tại giải.
Bosnia & Herzegovina đã ghi 3 bàn từ phạt góc, nhiều nhất giải trước vòng 1/16.
Trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.