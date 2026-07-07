|Mỹ
|1
|2
|Bỉ
|Tillman
|31'
|10'
|De Ketelaere
|33'
|De Ketelaere
Trận đấu giữa Mỹ và Bỉ thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra trên sân Lumen Field ở Seattle (Washington, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Bỉ mới nhất tại đây.
Mỹ: Matt Freese (24), Sergino Dest (2), Chris Richards (3), Tyler Adams (4), Antonee Robinson (5), Weston McKennie (8), Christian Pulisic (10), Tim Ream (13), Alex Freeman (16), Malik Tillman (17), Folarin Balogun (20)
Bỉ: Thibaut Courtois (1), Brandon Mechele (4), Maxim De Cuyper (5), Youri Tielemans (8), Leandro Trossard (10), Dodi Lukebakio (14), Charles De Ketelaere (17), Timothy Castagne (21), Nicolas Raskin (23), Amadou Onana (24), Nathan Ngoy (25)
Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Đội thắng cặp Mỹ vs Bỉ gặp Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha ở tứ kết.
Opta đánh giá Mỹ có 37,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bỉ là 36,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 26,3%.
Mỹ đứng đầu bảng D, sau đó vượt qua Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino ghi bàn nhờ Folarin Balogun và Malik Tillman.
Bỉ đứng đầu bảng G rồi thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16. Đội bóng châu Âu bị dẫn 0-2, trước khi Romelu Lukaku, Youri Tielemans ghi bàn kéo trận đấu vào hiệp phụ và Tielemans đá phạt đền quyết định ở phút 120+5.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Bỉ. Sau thất bại 0-3 trước Mỹ tại World Cup 1930, đội tuyển Bỉ thắng 6 lần gặp nhau gần nhất, trong đó có trận thắng 2-1 sau hiệp phụ ở vòng 1/8 World Cup 2014.
Mỹ mới 2 lần thắng ở các trận knock-out World Cup. Lần gần nhất trước giải năm nay là chiến thắng 2-0 trước Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2002.
Thống kê Mỹ vs Bỉ đáng chú ý
Mỹ mới thắng 2 trận knock-out trong lịch sử World Cup, gồm trận gặp Mexico năm 2002 và Bosnia & Herzegovina năm 2026.
Mỹ ghi ít nhất 2 bàn trong cả 4 trận tại World Cup 2026, lần đầu tiên họ làm được điều này.
Balogun ghi 3 bàn từ 11 cú sút tại giải.
Bỉ thắng 5 trong 7 trận knock-out World Cup gần nhất.
Trossard đã tạo 16 cơ hội từ bóng sống tại World Cup 2026, kỷ lục của một cầu thủ Bỉ trong một kỳ giải.