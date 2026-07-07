(VTC News) -

Mỹ 1 2 Bỉ Tillman 31' 10' De Ketelaere 33' De Ketelaere

Trận đấu giữa Mỹ và Bỉ thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra trên sân Lumen Field ở Seattle (Washington, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mỹ vs Bỉ mới nhất tại đây.

Đội hình Mỹ và Bỉ

Mỹ: Matt Freese (24), Sergino Dest (2), Chris Richards (3), Tyler Adams (4), Antonee Robinson (5), Weston McKennie (8), Christian Pulisic (10), Tim Ream (13), Alex Freeman (16), Malik Tillman (17), Folarin Balogun (20)

Bỉ: Thibaut Courtois (1), Brandon Mechele (4), Maxim De Cuyper (5), Youri Tielemans (8), Leandro Trossard (10), Dodi Lukebakio (14), Charles De Ketelaere (17), Timothy Castagne (21), Nicolas Raskin (23), Amadou Onana (24), Nathan Ngoy (25)

Thông tin trận đấu Mỹ vs Bỉ

Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Đội thắng cặp Mỹ vs Bỉ gặp Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha ở tứ kết.

Opta đánh giá Mỹ có 37,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bỉ là 36,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 26,3%.

Đội tuyển Mỹ đấu với Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đứng đầu bảng D, sau đó vượt qua Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino ghi bàn nhờ Folarin Balogun và Malik Tillman.

Bỉ đứng đầu bảng G rồi thắng Senegal 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16. Đội bóng châu Âu bị dẫn 0-2, trước khi Romelu Lukaku, Youri Tielemans ghi bàn kéo trận đấu vào hiệp phụ và Tielemans đá phạt đền quyết định ở phút 120+5.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Bỉ. Sau thất bại 0-3 trước Mỹ tại World Cup 1930, đội tuyển Bỉ thắng 6 lần gặp nhau gần nhất, trong đó có trận thắng 2-1 sau hiệp phụ ở vòng 1/8 World Cup 2014.

Mỹ mới 2 lần thắng ở các trận knock-out World Cup. Lần gần nhất trước giải năm nay là chiến thắng 2-0 trước Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2002.