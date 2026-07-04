Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Messi, Ronaldo gặp nhau ở vòng nào?

(VTC News) -

Sáng nay 4/7, World Cup 2026 kết thúc vòng 1/16. Sau 88 trận đấu, chỉ còn lại 16 đội tuyển bước vào vòng 1/8 để tiếp tục hành trình hướng tới ngôi vô địch. Sơ đồ phân nhánh đến chung kết World Cup 2026 cũng được xác định rõ ràng hơn.

Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất

Ngay từ lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026, sơ đồ nhánh đấu vòng loại trực tiếp đã hình thành trên lý thuyết. Kết quả 88 trận đấu đã qua của vòng bảng và vòng 1/16 giúp người hâm mộ điền tên các đội bóng cụ thể vào từng cặp đấu. Các đội bóng cũng định hình rõ ràng hành trình đến với trận chung kết và chức vô địch.

Danh sách đội bóng vào vòng 1/8 World Cup 2026 gồm Paraguay, Pháp, Canada, Morocco, Bồ Đào nha, Tây Ban Nha, Mỹ, Bỉ, Brazil, Na Uy, Mexico, Anh, Argentina, Ai Cập, Thụy Sỹ, Colomnbia. Các đội bị loại ở vòng 1/16 là Đức, Thụy Điển, Nam Phi, Hà Lan, Croatia, Áo, Bosnia & Herzegovina, Senegal, Nhật Bản, Bờ Biển Ngà, Ecuador, CHDC Congo, Cape Verde, Australia, Algeria và Ghana.

Sơ đồ thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026 mới nhất.

Danh sách trận đấu vòng 1/8

Vòng 32 đội (vòng 1/16) chứng kiến không ít bất ngờ. Đội tuyển Đức và Hà Lan phải sớm dừng bước sau thất bại trong loạt luân lưu trước Paraguay và Morocco. Đội tuyển Argentina phải đến hiệp phụ mới giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Cape Verde, đội bóng châu Phi lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Tương tự, đội tuyển Bỉ bị Senegal dẫn 0-2, sau đó gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối rồi thắng 3-2 trong hiệp phụ.

Đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trong màn ngược dòng thắng 2-1 trước CHDC Congo. Trong khi đó, Brazil, Pháp và Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh của những ứng viên vô địch hàng đầu.

Ba đội đồng chủ nhà gồm Canada, Mexico và Mỹ cũng đã giành quyền vào vòng 1/8. Với Canada, đây là lần đầu tiên họ thắng một trận đấu ở vòng knock-out World Cup. Mexico đánh bại Ecuador 2-0 để có chiến thắng đầu tiên sau vòng bảng kể từ kỳ World Cup 1986, khi họ là chủ nhà. Trong khi đó, Mỹ vượt qua Bosnia & Herzegovina nhưng đánh đổi bằng tấm thẻ đỏ của tiền đạo chủ lực Folarin Balogun.

Ở vòng 1/8 World Cup 2026, người hâm mộ sẽ được chứng kiến các màn so tài đáng chú ý giữa Paraguay - Pháp, Brazil - Na Uy, Mỹ - Bỉ và đặc biệt là cuộc đại chiến Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha.

Sau cú sốc loại Đức trên chấm luân lưu, Paraguay sẽ phải đối mặt thử thách lớn hơn nhiều mang tên Pháp. Đội bóng của Didier Deschamps thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Thụy Điển 3-0, với Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu trên hàng công. Paraguay được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo bất ngờ, nhưng Pháp vẫn là ứng viên sáng giá cho tấm vé vào tứ kết.

Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha là trận đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 World Cup 2026.

Trong khi đó, Brazil chạm trán Na Uy trong cuộc đối đầu giữa một ứng viên vô địch và hiện tượng của giải đấu. "Selecao" đã phải vất vả mới vượt qua Nhật Bản, trong khi Na Uy tiếp tục thăng hoa nhờ phong độ ghi bàn của Erling Haaland. Màn so tài giữa hàng thủ Brazil và chân sút của Man City hứa hẹn sẽ là tâm điểm của trận đấu.

Tâm điểm của vòng 1/8 là trận derby bán đảo Iberia giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu kỹ thuật và sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu được kỳ vọng sẽ là trận cầu hấp dẫn nhất vòng đấu, đồng thời quyết định một ứng viên nặng ký cho chức vô địch phải dừng bước sớm.

Messi, Ronaldo có thể đối đầu nhau ở vòng nào?

Argentina của Lionel Messi và Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không nằm cùng nhánh đấu loại trực tiếp. Argentina gặp Cape Verde, trong khi Bồ Đào Nha gặp Croatia. Nếu cùng thắng, hai đội cũng không gặp nhau ở vòng 1/8, tứ kết hay bán kết.

Theo nhánh đấu của World Cup 2026, Argentina và Bồ Đào Nha nằm ở hai nửa khác nhau của vòng knock-out. Điều đó đồng nghĩa Messi và Ronaldo chỉ có thể đối đầu nhau nếu 2 đội tuyển lọt vào trận chung kết hoặc tranh hạng ba.

Để kịch bản này xảy ra, Argentina phải vượt qua Ai Cập ở vòng 1/8, sau đó thắng Thụy Sỹ hoặc Colombia ở tứ kết. Bồ Đào Nha sau khi vượt qua Croatia cũng phải thắng tiếp Tây Ban Nha ở vòng 1/8, sau đó đánh bại Mỹ hoặc Bỉ. Nhìn chung, nhánh đấu của Bồ Đào Nha khó hơn Argentina.

Thể thức thi đấu vòng knock-out World Cup 2026

Sau khi kết thúc vòng bảng, 32 đội giành quyền đi tiếp sẽ bước vào vòng knock-out theo thể thức loại trực tiếp. Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 32 đội (vòng 1/16), 16 đội (1/8), tứ kết, bán kết. Các đội thua ở bán kết đấu với nhau trong trận tranh hạng ba. Hai đội thắng ở vòng bán kết lọt vào trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.

Nếu hai đội hòa nhau sau thời gian thi đấu chính thức, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ. Hiệp phụ gồm hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 15 phút. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, sẽ có quãng nghỉ 5 phút trước khi đá hiệp phụ, nhưng sẽ không có thời gian nghỉ giữa hai hiệp phụ. Các cầu thủ phải ở lại trên sân trong suốt khoảng thời gian nghỉ này.

Nếu tỷ số vẫn hòa sau khi kết thúc hiệp phụ, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội chiến thắng, theo đúng quy định trong Luật thi đấu bóng đá.

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.

Lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026 được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA.

Vòng 1/16

Ngày 29/6

2h: Nam Phi 0-1 Canada.

Ngày 30/6

0h: Brazil 2-1 Nhật Bản.

3h30: Đức 1-1 Paraguay.

8h: Hà Lan 1-1 Morocco.

Ngày 1/7

0h: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.

2h: Pháp 3-0 Thụy Điển.

8h: Mexico 2-0 Ecuador.

23h: Anh 2-1 CHDC Congo.

Ngày 2/7

3h: Bỉ 3-2 Senegal.

7h: Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina.

Ngày 3/7

2h: Tây Ban Nha 3-0 Áo.

6h: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.

10h: Thụy Sĩ 2-0 Algeria.

Ngày 4/7

1h: Australia vs Ai Cập.

5h: Argentina vs Cape Verde.

8h30: Colombia vs Ghana.

Vòng 1/8

Ngày 5/7

0h: Canada vs Morocco.

4h: Paraguay vs Pháp.

Ngày 6/7

3h: Brazil vs Na Uy.

7h: Mexico vs Anh.

Ngày 7/7

2h: Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha.

7h: Mỹ vs Bỉ.

23h: Argentina/Cape Verde vs Australia/Ai Cập.

Ngày 8/7

3h: Thụy Sỹ vs Colombia/Ghana.

Lịch thi đấu Tứ kết World Cup 2026

Ngày 10/7

3h: Trận tứ kết 1.

Ngày 11/7

2h: Trận tứ kết 2.

Ngày 12/7

4h: Trận tứ kết 3.

Ngày 12/7

8h: Trận tứ kết 4.

Bán kết World Cup 2026

Ngày 15/7

2h: Trận bán kết 1 - Thắng TK1 vs Thắng TK2.

Ngày 16/7

2h: Trận bán kết 2 - Thắng TK3 vs Thắng TK4.

Tranh hạng 3

Ngày 19/7

4h: Thua BK1 vs Thua BK2.

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026

Ngày 20/7

2h: Thắng BK1 vs Thắng BK2.