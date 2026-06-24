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Colombia 0 0 CHDC Congo

Trận đấu giữa Colombia và CHDC Congo ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Akron ở Zapopan (Mexico). Báo Điện tử VTC News cập nhậtđầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs CHDC Congo mới nhất tại đây.

Colombia đấu với CHDC Congo ở lượt thứ 2 bảng K World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Colombia vs CHDC Congo

Colombia đá chính: Camilo Vargas (12), Daniel Munoz (2), Jhon Lucumi (3), Luis Diaz (7), James Rodriguez (10), Jhon Arias (11), Gustavo Puerta (14), Jefferson Lerma (16), Johan Mojica (17), Davinson Sanchez (23), Luis Suarez (25).

CHDC Congo đá chính: Lionel Mpasi (1), Aaron Wan-Bissaka (2), Steve Kapuadi (3), Axel Tuanzebe (4), Ngalayel Mukau (6), Samuel Moutoussamy (8), Cedric Bakambu (17), Yoane Wissa (20), Chancel Mbemba (22), Edo Kayembe (25), Arthur Masuaku (26).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng K

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Colombia vs CHDC Congo, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng K như sau.