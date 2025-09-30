Cách xử lý quần áo mãi không khô vào những ngày mưa

(VTC News) -

Những ngày mưa kéo dài không chỉ mang đến phiền toái trong sinh hoạt, di chuyển mà còn khiến không ít người lo lắng vì quần áo không thể khô dù đã phơi ngoài hiên nhà, ban công vài ngày.

Mặc quần áo phơi lâu không khô có hại gì?

Thiếu ánh nắng, không khí lại có độ ẩm cao, quần áo khó khô, phát sinh mùi ẩm mốc, nếu để lâu dài sẽ gây những ảnh hưởng cho cơ thể.

Trời mưa kéo dài khiến quần áo ẩm ướt, bốc mùi. (Ảnh: Sohu)

Nếu có làn da nhạy cảm, bạn sẽ dễ bị phát ban khi mặc quần áo không khô. Ngay cả với người bình thường, nếu mặc quần áo ẩm quá lâu trong những ngày ẩm ướt, bạn vẫn có khả năng bị nổi mề đay, phát ban, nhiễm trùng do vi khuẩn...

Việc mặc quần áo không khô trong thời gian dài rất dễ dẫn đến đau khớp, vì ẩm ướt là nguyên nhân gây bệnh thấp khớp. Bệnh thấp khớp không giới hạn độ tuổi mà có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì vậy chúng ta nên cố gắng tránh mặc quần áo không khô.

Mẹo làm khô nhanh quần áo trong những ngày mưa

Để xử lý tình huống quần áo lâu khô trong đợt mưa ẩm kéo dài, Sohu gợi ý một số mẹo sau:

Sử dụng túi nylon đen

Nếu cần phơi quần áo ngoài ban công, hiên nhà khi trời mưa, bạn có thể dùng vải đen hoặc túi nylon đen, cắt thành miếng vừa đủ để che phủ quần áo rồi treo ở nơi thoáng gió và nhiều ánh sáng. Vì màu đen có thể hấp thụ nhiệt và tia cực tím, nên có tác dụng khử trùng và hạn chế mùi ẩm mốc. Cách này giúp quần áo khô nhanh hơn so với phơi quần áo tự nhiên, đặc biệt thích hợp để phơi quần áo trong thời tiết mưa.

Sử dụng túi nylon đen che bên ngoài giúp hấp thụ nhiệt hiệu quả, làm quần áo nhanh khô hơn. (Ảnh: Sohu)

Sử dụng tủ lạnh để rút ngắn thời gian

Nếu quần áo đã được giặt sạch, vắt khô chỉ còn hơi ẩm, chúng ta có thể gấp gọn gàng, quấn khăn khô rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh trong 4 đến 5 giờ; sau đó lấy quần áo ra và trải ra để làm mát bên ngoài hoặc treo ở ban công. Quần áo được làm mát theo cách này sẽ khô rất nhanh và có tác dụng khử trùng.

Nếu bạn muốn quần áo khô nhanh, không nên phơi quá nhiều đồ. Quần áo được phơi thông thoáng sẽ nhanh khô hơn. Bạn có thể mua một giá treo quần áo di động có thể gấp lại. Khi không sử dụng, bạn cũng có thể cất đi và nó sẽ không chiếm không gian. Nó cũng rất tiện lợi khi sử dụng đặc biệt là trong những ngày mưa.

Sử dụng máy sấy tóc

Cho một số quần áo nhỏ, bó sát, chẳng hạn như áo thun mỏng, đồ lót, tất... vào túi nylon và chọc một lỗ nhỏ ở cuối túi để không khí lưu thông, sau đó hướng máy sấy tóc vào túi để thổi khí nóng.

Vì luồng khí nóng lưu thông bên trong túi nên có tác dụng làm khô quần áo, do đó quần áo có thể được “sấy” nhanh chóng.

Sử dụng khăn bông thấm

Khăn bông lớn sẽ có tác dụng hút nước. (Ảnh: Sohu)

Quấn chiếc khăn khô quanh quần áo ướt, sau đó cuộn quần áo và khăn khô lại với nhau và vắt mạnh cho đến khi không còn nước nhỏ giọt ra ngoài. Bằng cách này, khăn sẽ nhanh chóng thấm hút độ ẩm, cải thiện hiệu quả khử nước và làm quần áo khô nhanh hơn.

Ngoài ra, quần áo sau khi giặt, bạn cũng cần lưu ý cách phơi để rút gọn thời gian khô. Thông thường, chúng ta treo quần áo ngẫu nhiên trên dàn phơi, nhưng việc sắp xếp quần áo có độ dài ngắn khác nhau sẽ chặn luồng không khí, khiến hơi ẩm khó thoát ra khỏi quần áo. Để tăng cường lưu thông không khí, quần áo phải được xếp theo hình vòm. Nghĩa là quần áo ngắn và bé được treo ở giữa, phía ngoài là quần áo dài và to.

Nguyên nhân là khi quần áo được xếp theo hình vòm, sẽ có một khoảng trống ở giữa cho phép không khí lưu thông và tạo ra luồng gió đi lên, thổi qua các khe hở giữa quần áo và lấy đi độ ẩm. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp sắp xếp hình vòm này khô nhanh hơn 30 phút so với phương pháp thông thường.