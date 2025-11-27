Cách làm việc mới với năng suất đột phá nhờ chuyển đổi số tích hợp AI Lạc Việt

(VTC News) -

Khởi nguồn từ dữ liệu doanh nghiệp

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành yếu tố sống còn để đạt được năng suất vượt trội. Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt (Lạc Việt) đã tiên phong tích hợp AI vào toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm, mang đến một "cách làm việc mới" cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Nền tảng của các giải pháp AI từ Lạc Việt là khai thác tối ưu nguồn tài nguyên quý giá nhất: Dữ liệu Doanh nghiệp. Sau khi tích hợp, AI được huấn luyện và hoạt động trên các dữ liệu nội bộ, bao gồm:

Tài liệu nội bộ như mô tả sản phẩm, quy trình vận hành, chính sách,…

Dữ liệu quản trị từ các nghiệp vụ kế toán, nhân sự,… và dữ liệu phối hợp công việc nội bộ

Dữ liệu kinh doanh: dữ liệu bán hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội kinh doanh,…

Dữ liệu cá nhân bao gồm hồ sơ và dữ liệu cá nhân của từng nhân viên

Giải pháp AI của Lạc Việt thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Tự động hóa xử lý tài liệu với LV Document AI Agent

Một trong những ứng dụng AI đầu tiên và hiệu quả nhất từ Lạc Việt phải kể đến LV Document AI Agent - giải pháp đột phá trong việc xử lý và số hóa tài liệu:

Xử lý đơn hàng tự động: Công nghệ OCR (nhận dạng ký tự quang học) kết hợp với AI nhận dạng thông tin chi tiết từ các tài liệu dạng đơn hàng.

Chuyển đổi dữ liệu: Thông tin sau khi nhận dạng được trích xuất chính xác, tự động đưa vào cơ sở dữ liệu của hệ thống ERP, loại bỏ sai sót nhập liệu thủ công.

Ngoài ra, giải pháp này cũng được áp dụng để xử lý các tài liệu hành chính, pháp lý và nghiệp vụ nội bộ khác trong doanh nghiệp.

AI trong hệ sinh thái quản trị toàn diện của Lạc Việt

Văn phòng số LV-DX tích Hợp AI

LV-DX là nền tảng quản lý công việc và văn phòng số, giờ đây trở nên thông minh hơn nhờ AI. Các Dashboard không chỉ hiển thị dữ liệu mà còn có AI để tăng cường khả năng phân tích và gợi ý trong các module:

Quản lý văn bản, quản lý công việc

Trình ký số, quản lý quy trình động

Quản lý công văn đi đến, họp trực tuyến

Quản lý tài nguyên dùng chung (xe, phòng họp)

AccNet ERP và LV SureHCS tích hợp trợ lý dữ liệu AI

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở khả năng AI hiểu được dữ liệu của PowerBI - ngôn ngữ cốt lõi xây dựng các Dashboard phân tích trong cả hai hệ thống AccNet ERP và LV SureHCS.

Hệ thống kế toán và quản trị tài chính AccNet ERP: Người dùng có thể hỏi AI về bất kỳ số liệu tài chính nào (ví dụ: "Lợi nhuận quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước là bao nhiêu?"). AI sẽ trả lời chính xác, vẽ biểu đồ, biến dữ liệu phức tạp thành thông tin dễ hiểu và dễ hành động.

Giao diện trợ lý tài chính Lạc Việt Financial AI Agent phân tích chuyên sâu “sức khỏe” tài chính.

Hệ thống quản trị nhân sự LV SureHCS: AI giúp lãnh đạo và nhân viên tra cứu nhanh chóng dữ liệu nhân sự (ví dụ: "Tỷ lệ nghỉ việc trong tháng này là bao nhiêu?", "Tôi còn bao nhiêu ngày phép năm?").

AI ứng dụng trong lĩnh vực chuyên sâu khác

Lạc Việt mở rộng phạm vi ứng dụng AI sang các lĩnh vực nghiệp vụ chuyên biệt, góp phần tăng cường an toàn và trải nghiệm người dùng trong tổ chức:

AI chăm sóc khách hàng: Tự động trả lời các câu hỏi về sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, đảm bảo dịch vụ 24/7 với tốc độ phản hồi tối ưu.

AI trong quản lý kho hàng và an toàn lao động: Hệ thống camera nhận diện, ra cảnh báo dựa trên hành động của người lao động, xe cơ giới, tình trạng hàng hóa,... giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn.

Trợ lý AI sức khỏe cá nhân: App mobile quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân và trợ lý AI sức khỏe tư vấn, nhắc nhở nhân viên chăm sóc sức khỏe chủ động.

Chuyển đổi Xanh (GX) và báo cáo ESG: Tập trung xử lý dữ liệu từ hệ thống đo điện năng, phân tích thói quen tiêu thụ, đề xuất giải pháp, xây dựng các báo cáo liên quan đến môi trường trong tiêu chuẩn ESG.

Và để giúp các nhà quản lý nắm bắt cách ứng dụng AI vào vận hành thực tiễn, Lạc Việt phối hợp cùng Dell Technologies tổ chức Hội thảo Công nghệ “Đổi mới cách làm việc với năng suất đột phá nhờ DX, AI và GX”. Sự kiện mang đến tư duy, phương pháp và các demo giải pháp thực tế để doanh nghiệp tối ưu vận hành - bứt phá hiệu suất.

Đăng ký tham dự miễn phí qua QR code trên hình.