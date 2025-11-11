Ca mổ mở ngực cấp cứu đầu tiên ở Trường Sa thành công ngoạn mục

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, đơn vị đã thực hiện thành công ca cấp cứu đặc biệt, tổ cấp cứu vượt hơn 1.000 km ra đảo để phẫu thuật mở ngực cấp cứu, xử lý tràn khí, tràn máu màng phổi ngay tại đảo Trường Sa Lớn (tỉnh Khánh Hòa), đảm bảo bệnh nhân an toàn vận chuyển về đất liền.

Bệnh nhân là anh Huỳnh Ngọc Khâm (SN 1990, ngụ TP Đà Nẵng), trong lúc lặn sâu khoảng 11 mét tại khu vực quần đảo Trường Sa, anh bị đau ngực trái, khó thở dữ dội.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật mở ngực lần đầu tiên tại Trường Sa. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa Lớn lúc 0h45 ngày 9/11 trong tình trạng tỉnh, mạch nhanh, huyết áp tụt. Kết quả chụp X-quang cho thấy tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi trái lượng nhiều.

Ngay lập tức, ê kíp phẫu thuật từ Bệnh viện Quân y 175 mang theo toàn bộ dụng cụ, vật tư cần thiết ra đảo, phối hợp Telemedicine hội chẩn trực tuyến xuyên biển, thực hiện đại phẫu trong điều kiện dã chiến.

Thiếu tá, Bác sĩ Nguyễn Việt Cường, Khoa Phẫu thuật lồng ngực, cho biết: “Chúng tôi đi ra ngoài đảo bằng trực thăng, khó khăn lớn nhất là ngoài đảo trang thiết bị không có đầy đủ, nên chúng tôi phải mang toàn bộ dụng cụ phẫu thuật mở, cắt phổi, stapler và vật tư kèm theo ra ngoài đảo, vận chuyển nhiều kiện hàng. Chúng tôi xác định là ra đảo là phải phẫu thuật mở tại chỗ, vì nếu không, bệnh nhân không thể đảm bảo vận chuyển về đất liền được”.

Sau gần hai giờ phẫu thuật liên tục cùng sự hỗ trợ trực tuyến của các chuyên gia từ đất liền qua, ê kíp đã khống chế được chảy máu, cắt bỏ kén khí, dẫn lưu màng phổi và ổn định sinh hiệu cho bệnh nhân.

23h cùng ngày, trực thăng cất cánh đưa bệnh nhân về đất liền. Trong suốt chuyến bay đêm kéo dài hơn ba giờ, các bác sĩ duy trì thở máy, truyền dịch, chống sốc, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến 1h45 ngày 10/11, bệnh nhân được bàn giao an toàn cho Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Đại tá Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhận định: "Đây là ca đại phẫu đầu tiên mở khoang lồng ngực ngay tại Bệnh xá đảo Trường Sa, đòi hỏi chuẩn bị về truyền máu, gây mê, phẫu thuật viên, hồi sức trong điều kiện xa đất liền, thiếu thốn trang thiết bị. Việc quyết định đưa tổ cấp cứu đường không và phẫu thuật gây mê hồi sức ra đảo là quyết định rất khó khăn, nhưng cần thiết, kịp thời".

Ca phẫu thuật đánh dấu bước tiến mới trong năng lực cấp cứu và vận chuyển đường không của Việt Nam, đồng thời khẳng định bản lĩnh, tinh thần “vì Trường Sa thân yêu” của những người thầy thuốc quân y.