Cà Mau vươn xa từ cực Nam Tổ quốc - dấu ấn nhiệm kỳ bản lĩnh, đổi mới

Năm năm qua, Cà Mau - vùng đất nơi tận cùng Tổ quốc phải đối mặt với nhiều thử thách chưa từng có. Bên cạnh tác động từ đại dịch COVID-19, tỉnh còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở ven biển, ven sông diễn biến ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, nhiều hạn chế nội tại của nền kinh tế địa phương vẫn cần thời gian để khắc phục triệt để. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, Cà Mau đã vượt qua giai đoạn thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong giai đoạn mới.

Dấu ấn một nhiệm kỳ bản lĩnh và bứt phá

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau đã bản lĩnh và ý chí vượt khó, thực hiện thắng lợi hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sản phẩm OCOP Cà Mau.

Trước hết, kinh tế Cà Mau duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, với GRDP bình quân đạt hơn 7%/năm - con số thể hiện sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước hình thành các trụ cột phát triển bền vững.

Nông nghiệp tiếp tục là điểm tựa, phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, công nghiệp - xây dựng trở thành động lực quan trọng, với nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng, chế biến thủy sản, khí - điện - đạm đi vào hoạt động hiệu quả. Thương mại, dịch vụ, du lịch cũng có bước phát triển vượt bậc, góp phần mở rộng quy mô kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Không chỉ kinh tế khởi sắc, lĩnh vực văn hóa - xã hội của Cà Mau cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp; phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp phát triển mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Song song đó, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm thực hiện, tạo điểm nhấn trong giáo dục truyền thống và phát triển du lịch.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Cà Mau luôn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố, gắn kết chặt chẽ với thế trận lòng dân vững chắc.

Đảng bộ tỉnh Cà Mau luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, phát huy bốn kiên định: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Các lực lượng vũ trang được xây dựng toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tính mạng và đời sống của Nhân dân.

Cùng với đó, công tác đối ngoại được mở rộng theo hướng chủ động, hiệu quả. Cà Mau tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài, đặc biệt là những địa phương có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và các nước láng giềng.

Thông qua các chương trình trao đổi, gặp gỡ, hợp tác định kỳ hằng năm, tỉnh không chỉ củng cố tình hữu nghị mà còn mở rộng cơ hội giao thương, đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế. Nhờ đó, vị thế và uy tín của Cà Mau ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Một dấu ấn nổi bật khác là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng toàn diện. Đảng bộ tỉnh luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, phát huy bốn kiên định: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; và kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng.

Cà Mau chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở ven biển, ven sông diễn biến ngày càng phức tạp.

Các cấp ủy đảng trong tỉnh kịp thời quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương vào điều kiện thực tế địa phương, đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới 2025 - 2030

Bước vào nhiệm kỳ mới, Cà Mau mang trong mình khát vọng bứt phá mạnh mẽ - khát vọng của vùng đất nơi tận cùng Tổ quốc, luôn biết vượt qua khó khăn để vươn lên. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển - Bền vững”, tỉnh xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá chiến lược làm kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển 2025 - 2030.

Trước hết, Cà Mau xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nền tảng cho mọi thành công. Tỉnh tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào sáng 16/10. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cùng với đó, phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến - những người tiên phong đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Trên nền tảng chính trị vững vàng ấy, tỉnh hướng tới phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Cà Mau đang định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, gắn chặt với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp Cà Mau.

Không chỉ vậy, tỉnh còn chú trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu xây dựng các khu du lịch tầm cỡ quốc gia mang đậm bản sắc địa phương.

Mỗi sản phẩm du lịch Cà Mau không chỉ là điểm đến, mà còn là câu chuyện văn hóa - con người, góp phần đưa du lịch thật sự trở thành động lực tăng trưởng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030.

Cùng với phát triển kinh tế, Cà Mau tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ. Tỉnh ưu tiên điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của vùng và cả nước.

Nguồn lực lớn sẽ được dành cho các dự án giao thông, cảng biển, sân bay, thủy lợi, năng lượng và khu công nghiệp trọng điểm, song song với công tác chỉnh trang đô thị, kè chống sạt lở, di dời dân cư ven sông, ven biển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Nông dân Cà Mau trúng mùa tôm. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Nếu hạ tầng vật chất là “xương sống” của phát triển, thì khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chính là “đòn bẩy” của thời đại mới. Cà Mau đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số hiện đại, hình thành trung tâm dữ liệu số của tỉnh, vận hành hiệu quả chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Song song với phát triển kinh tế và công nghệ, Cà Mau coi con người là trung tâm của phát triển. Tỉnh đảm bảo nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế và phúc lợi xã hội; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức.

Đặc biệt, để mọi bước phát triển được bảo đảm an toàn, Cà Mau luôn chú trọng giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức ứng phó với mọi tình huống. Tỉnh chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.