Cà Mau tiên phong đổi mới sáng tạo, bứt phá chuyển đổi số

(VTC News) -

Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc - đang khẳng định khát vọng bứt phá bằng tinh thần tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khát vọng từ vùng đất nơi cực Nam Tổ quốc

Nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long ra biển Đông và vịnh Thái Lan, Cà Mau sở hữu lợi thế lớn về thủy sản, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và hệ sinh thái rừng - biển phong phú bậc nhất cả nước. Tuy nhiên, đây cũng là địa phương chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và nhiều thách thức phát triển khác.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, muốn vươn lên mạnh mẽ, Cà Mau “buộc phải đi nhanh, đi trước” trong ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: Nhật Tân)

Sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính với tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với quy mô rộng hơn, dân số đông hơn và tiềm năng phong phú hơn. Trên nền tảng đó, lãnh đạo tỉnh xác định rõ khát vọng xây dựng Cà Mau trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là điểm sáng nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Cột mốc quan trọng tạo động lực cho hành trình chuyển mình ấy chính là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cà Mau xác định đây là một nghị quyết “mang tầm vóc như cuộc cách mạng Khoán 10 trong lĩnh vực khoa học - công nghệ”, khi nó mở ra phương thức phát triển mới - chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy tri thức, công nghệ và dữ liệu làm nền tảng.

Cùng với Nghị quyết 66 (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật), Nghị quyết 59 (về hội nhập quốc tế) và Nghị quyết 68 (về phát triển kinh tế tư nhân), Nghị quyết 57 trở thành “một trong bốn trụ cột chiến lược” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại Cà Mau, sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt và huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thành lập, thống nhất chỉ đạo toàn tỉnh. Chương trình hành động số 97-CTr/TU ra đời với 62 mục tiêu, 101 nhiệm vụ cụ thể, đến nay đã hoàn thành hơn 58% kế hoạch năm 2025.

Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao kỹ năng số. Hạ tầng và nền tảng số dùng chung được hình thành, tạo tiền đề vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất.

Từ “Đại hội không giấy” đến chính quyền số

Cà Mau đang chứng minh tinh thần tiên phong bằng nhiều mô hình chuyển đổi số sáng tạo. Đại hội Đảng “không giấy” đã được triển khai thành công tại phường Hòa Thành, xã Thới Bình và xã Ninh Quới, góp phần giảm mạnh chi phí, tăng tính minh bạch và hiệu quả điều hành.

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh hiện kết nối tới tận cấp xã, giúp giảm đáng kể thời gian và áp lực hành chính cho cơ sở. Từ ngày 15/8/2025, tỉnh thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cho 37 đơn vị cấp xã, với 2.200 dịch vụ công; các xã còn lại sẽ triển khai từ 1/11/2025.

Dữ liệu đất đai, hộ tịch được số hóa và khai thác hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân không phải nộp lại giấy tờ, không phụ thuộc nơi cư trú hay nơi đăng ký hộ tịch trước đây.

Cà Mau tập trung triển khai thực hiện phong trào “bình dân học vụ số”.

Bên cạnh đó, Cà Mau đã ký kết hợp tác toàn diện với Viettel, VNPT và FPT trong triển khai hạ tầng và giải pháp chuyển đổi số; hợp tác cùng Đại học Queensland và Quỹ Vingroup trong các nghiên cứu chuyên sâu về cua Cà Mau - từ sản xuất giống, công nghệ nuôi, đến dự án giải trình gene phục vụ định danh thương hiệu.

Đặc biệt, tỉnh đang xúc tiến thành lập Hiệp hội Chuyển đổi số Cà Mau - hiệp hội cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước nhằm kết nối, chia sẻ và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số tới toàn xã hội.

UBND tỉnh cũng đang nghiên cứu, trình HĐND ban hành nghị quyết về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) – khung pháp lý cho phép thử nghiệm các mô hình, dịch vụ số và công nghệ mới, phù hợp với thế mạnh của địa phương.

Cùng với thành quả đạt được, Cà Mau vẫn đối diện nhiều thách thức cần giải quyết. Hạ tầng số còn thiếu đồng bộ, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhân lực số chưa đáp ứng yêu cầu, kỹ năng chuyển đổi số của cán bộ, công chức còn hạn chế.

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo còn ít; hệ sinh thái sáng tạo chưa hình thành rõ nét; liên kết giữa “ba nhà” - Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp còn lỏng lẻo; việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn chậm. Ngoài ra, vấn đề an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu vẫn là bài toán nan giải.

Nếu các hạn chế này được tháo gỡ, chúng sẽ trở thành “bệ phóng” cho giai đoạn phát triển bứt phá tiếp theo của Cà Mau.

Năm đột phá chiến lược - Nền tảng cho tương lai số

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, Cà Mau xác định 5 nhóm đột phá chiến lược trong giai đoạn tới: Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược;

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; Phát triển các ngành kinh tế mới: Năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch sinh thái, logistics, khai thác lợi thế cảng biển; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, doanh nhân có tư duy số, năng lực sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Cà Mau bố trí cán bộ có năng lực thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số song song với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: Diễm Phương)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải khẳng định: “Chúng ta đang đứng trước cơ hội vàng để Cà Mau bứt phá, thoát khỏi tư duy sản xuất truyền thống, tiến tới nền kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững".

Với quyết tâm chính trị cao nhất, cùng sự đồng lòng của toàn dân, toàn quân và hành động cụ thể ngay từ hôm nay, Cà Mau hoàn toàn có cơ sở để trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là điểm sáng nơi cực Nam Tổ quốc - một Cà Mau số hóa, sáng tạo, vươn xa cùng đất nước trong kỷ nguyên tri thức và khát vọng dân tộc.