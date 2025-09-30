Hàng trăm đặc sản hội tụ tại Ngày hội ẩm thực Cà Mau

(VTC News) -

Ngày hội tinh hoa văn hóa - ẩm thực Cà Mau sôi động, quy tụ hàng trăm món ngon đặc trưng vùng đất Đất Mũi. Sự kiện không chỉ mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức đặc sản mà còn là dịp để quảng bá, khẳng định thương hiệu du lịch Cà Mau.

Từ những món dân dã như ba khía muối, cá thòi lòi nướng muối ớt đến những sản vật nổi tiếng như cua Cà Mau, tôm đất, mắm U Minh, tất cả tạo nên bức tranh ẩm thực đa sắc màu. Không gian hội chợ được thiết kế như chợ quê thu nhỏ, tái hiện đời sống sông nước, khiến du khách vừa ăn, vừa đắm mình trong văn hóa địa phương.

Ngày hội “Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau” quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực cùng các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 30 gian hàng OCOP đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giới thiệu trên 130 sản phẩm đặc sắc, tạo nên bức tranh sinh động về sự phong phú và nét riêng của ẩm thực từng vùng miền.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết ngày hội là hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, liên kết cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh địa phương.

Nhiều du khách khẳng định, đến Cà Mau giờ đây không chỉ là hành trình về cực Nam Tổ quốc mà còn là trải nghiệm văn hóa, ẩm thực khó quên. “Mỗi món ăn mang hồn cốt vùng đất, như một phần ký ức để nhớ mãi”, một du khách chia sẻ.

Ngày hội tinh hoa văn hóa - ẩm thực Cà Mau góp phần khẳng định vị thế Cà Mau trên bản đồ du lịch, biến ẩm thực trở thành cầu nối đưa hình ảnh vùng đất Đất Mũi đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.