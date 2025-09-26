Cà Mau đồng loạt phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

(VTC News) -

Những ngày cuối tháng 9/2025, phong trào quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba diễn ra sôi nổi tại Cà Mau. Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội phát động sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và Nhân dân. Những hoạt động ủng hộ này đã khơi dậy tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng và rạng ngời truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cuba.

Tiếp nối phong trào chung, chiều 24/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức lễ quyên góp với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ngay sau buổi lễ, Sở tiến hành họp giao ban, đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, cho thấy sự gắn kết giữa hoạt động chính trị – xã hội và công tác chuyên môn, vừa nhân văn vừa thiết thực.

Công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà mau quyên góp ủng hộ Nhân dân Cuba. (Ảnh: Kiều Ngân)

Ngày 25/9, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động quyên góp trong toàn lực lượng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định đây là nghĩa cử thể hiện tình đoàn kết Việt Nam – Cuba, đồng thời là biểu tượng của người chiến sĩ công an Nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ngay sau lễ phát động, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã tích cực đóng góp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia.

Ban Giám đốc Công an tỉnh quyên góp ủng hộ Nhân dân Cuba tại lễ phát động. (Ảnh: Hữu Đệ)

Các đợt phát động quyên góp tại Cà Mau không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại nhân văn, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, hun đúc tinh thần đoàn kết quốc tế. Những tấm lòng gửi tới Cuba hôm nay khẳng định tình bạn thủy chung, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba – biểu tượng mẫu mực của thời đại.