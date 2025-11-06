(VTC News) -

Điểm nhấn đặc biệt của T35 là tính năng Vehicle-to-Load (V2L), cung cấp nguồn điện đầu ra lên đến 10 kW, cho phép xe trở thành nguồn điện di động.

BYD đã minh họa khả năng này tại triển lãm bằng một phòng xông hơi di động lắp trên phiên bản sàn phẳng, thể hiện tính linh hoạt của T35 vượt ngoài công dụng vận tải truyền thống. Ngoài ra, BYD còn trưng bày cả bồn tắm nước lạnh đi kèm để người dùng có thể thư giãn sau khi xông hơi.

Vượt ngoài công dụng vận tải truyền thống, mẫu xe tải điện T35 có thể ứng dụng trong nhiều mục đích khác. (Ảnh: Car Watch)

Mẫu xe này được thiết kế riêng cho thị trường Nhật, dự kiến chính thức bán ra vào mùa xuân năm 2026 với giá khoảng 8 triệu yên (tương đương 52.000 USD).

BYD T35 có 2 phiên bản: Thùng kín bằng nhôm và sàn phẳng. Xe sử dụng công nghệ pin LFP Blade Battery, tích hợp trực tiếp hệ thống pin với khung gầm xe nhằm tăng độ ổn định và an toàn.

Mẫu xe tải điện BYD T35 bản thùng kín (phải) tại Japan Mobility Show 2025. (Ảnh: BYD)

Theo tiêu chuẩn WLTC, T35 có quãng đường di chuyển 250 km sau mỗi lần sạc. Xe được trang bị động cơ điện đặt phía sau với công suất cực đại 150 kW (201 mã lực) và mô-men xoắn tối đa 340 Nm.

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) gồm có Cảnh báo va chạm phía trước (FCW), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và Cảnh báo chệch làn đường (LDW).

Bên trong khoang lái của xe. (Ảnh: CNC)

Bên trong cabin, xe sở hữu màn hình cảm ứng 12,8 inch có nhận diện giọng nói, ghế lái thông gió và sưởi, cùng sạc không dây. Xe cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), giúp cải thiện hệ thống và bổ sung tính năng mới theo thời gian.

Tại sự kiện, hãng cũng gây chú ý với 2 mẫu: BYD Racco - mẫu xe điện K-EV đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Nhật Bản, và BYD Sealion 6 DM-i - mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên của BYD.

Tâm điểm tại gian hàng của BYD ở triển lãm Japan Mobility Show 2025 thuộc về 2 mẫu xe BYD Racco và BYD và BYD Sealion 6 DM-i. (Ảnh: BYD)

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của BYD tại Nhật Bản - nơi thương hiệu triển khai chiến lược song hành “EV + PHEV”, củng cố cam kết phát triển toàn diện cả xe thuần điện và hybrid.

Với chủ đề “ONE BYD”, BYD mang đến không gian trưng bày kết hợp giữa dòng xe du lịch và thương mại, khẳng định cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại quốc gia này.

Gian hàng của BYD tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. (Ảnh: BYD)

Ông Liu Xueliang - Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh ô tô BYD khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 20 hãng xe Trung Quốc có mặt tại Nhật Bản và cũng là lần đầu tiên BYD trưng bày đồng thời cả 2 dòng xe du lịch và xe thương mại.

BYD luôn hướng tới mục tiêu mang đến những phương tiện an toàn, hiệu quả và chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường Nhật".

BYD cũng trưng bày phiên bản nâng cấp của các mẫu xe BYD ATTO 3, BYD Dolphin, BYD Seal và siêu xe YangWang U9 đến từ thương hiệu cao cấp YangWang. (Ảnh: BYD)

Kể từ khi chính thức gia nhập thị trường xe du lịch Nhật Bản vào tháng 7/2022, BYD đã giới thiệu nhiều mẫu xe thành công như BYD ATTO 3, BYD Dolphin, BYD Seal và BYD Sealion 7.

Sự xuất hiện của BYD Racco và BYD Sealion 6 DM-i tiếp tục củng cố danh mục sản phẩm của thương hiệu, hướng tới mục tiêu ra mắt 7 - 8 mẫu xe điện và hybrid vào năm 2027.

Mẫu siêu xe YangWang U9 cũng xuất hiện tại triển lãm. (Ảnh: BYD)

HIện tại, BYD đã có 66 đại lý bán hàng và dịch vụ trên khắp Nhật Bản, mở rộng ổn định hệ thống phân phối và hậu mãi.