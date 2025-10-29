Buổi họp phụ huynh gây bão của cô giáo Gen Z, dân mạng rần rần khen sáng tạo

(VTC News) -

Gần đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại buổi họp phụ huynh đặc biệt với không khí rộn ràng của tiếng cười và sự bất ngờ. Buổi họp này khác với cách tổ chức truyền thống - giáo viên là người trực tiếp điều hành buổi họp, báo cáo kết quả học tập của học sinh và phụ huynh tập trung lắng nghe tình hình học tập của con mình.

Giáo viên trẻ đã tổ chức trò chơi thú vị, cha mẹ được tham gia quay tên trúng thưởng, nhận quà từ giáo viên.

Video về phần trò chơi trong buổi họp được phụ huynh.

Giáo viên trẻ xuất hiện trong video là Cẩm Nhung, sinh năm 2003. Buổi họp phụ huynh đặc biệt này được tổ chức tại trường Tiểu học Châu Bình 2, tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ).

Hoàn thành nhiệm vụ trao đổi về tình hình học tập của lớp, cô giáo Cẩm Nhung khéo léo “đổi gió” không khí bằng trò chơi “Vòng quay may mắn” do bản thân lên ý tưởng.

Trò chơi được thiết kế đơn giản và nhanh gọn - tên của tất cả học sinh được đặt lên vòng quay. Quay trúng tên học sinh nào, phụ huynh của em đó nhận về phần quà nhỏ từ cô giáo. Các lượt quay được thực hiện tuần tự từ giải ba đến giải nhất để tạo cảm giác hồi hộp và háo hức. Phần thưởng bao gồm: 2 giải ba, mỗi giải nhận 1 túi sữa; 2 giải nhì, mỗi giải nhận 1 chai nước tương và 1 giải nhất nhận 1 gói kẹo.

Trong phần quay cho giải ba, khi kết quả trúng vào học sinh có người em sinh đôi, nữ giáo viên nhanh trí trao thêm phần quà phụ cho phụ huynh.

Cẩm Nhung nhận "mưa lời khen" từ phụ huynh nhờ cách tổ chức sáng tạo, mang lại không khí vui tươi và làm mới hoàn toàn hình ảnh của buổi họp phụ huynh truyền thống.

Cẩm Nhung và học sinh chụp ảnh thân thiết. (Ảnh: NVCC)

Từ thời điểm là sinh viên đi dạy gia sư, Cẩm Nhung nhiều lần nghe phụ huynh than phiền rằng những buổi họp thường khô khan, thiếu tương tác và không giúp họ hiểu rõ tình hình học tập của con em trên lớp. Khi chính thức trở thành giáo viên và đảm nhận vai trò trao đổi thông tin với phụ huynh, Cẩm Nhung thừa nhận đây là khoảng thời gian đầy áp lực.

Chỉ sau hai tuần giảng dạy, Cẩm Nhung phải tự tổ chức buổi họp phụ huynh đầu tiên. Là giáo viên trẻ, nữ giáo viên lo lắng rằng bản thân sẽ không làm tròn vai trò kết nối giữa nhà trường và gia đình.

Từ những trăn trở đó, cô giáo Cẩm Nhung sáng tạo trò chơi nhỏ, lồng ghép vào buổi họp mặt, với mong muốn tạo sự hứng thú cho phụ huynh và giúp bản thân bớt căng thẳng. Trong các buổi học trên lớp, cô thường xuyên lồng ghép trò chơi vào các tiết học để giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, nên việc tổ chức trò chơi trong buổi họp phụ huynh cũng nhằm giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về phương pháp giảng dạy, đồng thời nắm bắt phần nào tinh thần học tập của học sinh trên lớp.

Cẩm Nhung hiện chuyển công tác về trường Tiểu học Phan Thế Dõng, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Dù chỉ gắn bó với Trường Tiểu học Châu Bình 2 trong thời gian ngắn, nhưng sự tận tâm và nhiệt huyết của cô được học sinh, phụ huynh nơi đây yêu mến.