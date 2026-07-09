Brazil thất bại ở World Cup 2026, Neymar cân nhắc giải nghệ?

(VTC News) -

Theo tờ GE Globo (Brazil), đội bóng chủ quản Santos đang cho Neymar nghỉ thêm 10 ngày ở Mỹ rồi mới bàn về hợp đồng mới của cầu thủ này. Giao kèo giữa Neymar và Santos chỉ còn hiệu lực đến ngày 31/12/2026. Thậm chí, tờ báo Brazil đang nhắc đến khả năng Neymar có thể giải nghệ ngay lập tức.

Cây viêt Jose Edgar bình luận: "Tương lai của Neymar đã bị chính những người trong đội ngũ của cầu thủ này đặt dấu hỏi".

Neymar có thể giải nghệ sau thất bại ở World Cup 2026

Trong mộ diễn biến khác, TyC Sport - trang tin uy tín của Argentina viết: "Neymar vẫn đang ở Florida trong khi cân nhắc tương lai của mình. Mặc dù nhiều khả năng anh sẽ trở lại Santos để hoàn thành hợp đồng, vốn sẽ hết hạn vào tháng 12, nhưng các nguồn tin thân cận cho biết khả năng này không được đảm bảo và quyết định cuối cùng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào anh".

Một trong những nguyên nhân khiến Neymar rơi vào trạng thái tiêu cực là áp lực quá lớn trước, trong và sau World Cup 2026. Neymar cảm thấy mệt mỏi và bị ảnh hưởng tiêu cực bởi mối quan hệ với truyền thông. Neymar không cảm thấy rằng mình có được sự công nhận sau 15 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Brazil

Neymar thực tế khẳng định rằng sẽ chia tay đội tuyển Brazil ngay sau World Cup 2026. Anh bật khóc nức nở khi phải nhận thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận này, Neymar ghi một bàn từ quả phạt đền cuối trận đấu.

Việc Neymar dự World Cup vốn dĩ đã tạo ra tranh cãi rất lớn trên thế giới, mặc dù quê hương Brazil luôn ủng hộ cầu thủ này. Neymar không đạt phong độ tốt, thậm chí giấu cả tình trạng chấn thương thực tế để được dự World Cup.

Cuối cùng, tiền đạo sinh năm 1992 không được đăng kí thi đấu ở hai trận đầu của vòng bảng trước khi vào sân từ băng ghế dự bị trong lượt cuối. Anh tiếp tục vắng mặt hoàn toàn ở vòng 1/16 và xuất hiện trở lại ở vòng 1/8.

Theo một nguồn tin khác từ AS (Tây Ban Nha), một đội bóng ở MLS muốn kí hợp đồng với Neymar nhưng chuyện cầu thủ này muốn giải nghệ là thật.