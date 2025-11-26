Bộ Y tế mở rộng danh mục bệnh phải giám sát chặt

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định mới, bổ sung ba bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vào nhóm A gồm cúm A(H5N6), cúm A(H9N2) và Nipah – những tác nhân có khả năng lan nhanh, phát tán rộng và gây tử vong cao. Đây là nhóm bệnh yêu cầu giám sát nghiêm ngặt và xử lý khẩn cấp theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Sau cập nhật này, danh mục nhóm A hiện gồm các bệnh như bại liệt, cúm A(H5N1), dịch hạch, đậu mùa, tả, sốt vàng, sốt Tây sông Nin (Nile), sốt xuất huyết do các virus Ebola, Lassa, Marburg, viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới xuất hiện chưa rõ tác nhân.

Người bệnh điều trị bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

9 bệnh được đưa vào nhóm B, nhóm có khả năng lây lan nhanh và có thể gây tử vong gồm bệnh do Haemophilus influenzae týp b, phế cầu, RSV, vi khuẩn Legionella pneumophila, virus HPV, vi khuẩn Whitmore, virus Chikungunya, ngộ độc botulinum và vi khuẩn Listeria monocytogenes.

Nhóm B hiện bao phủ rộng các bệnh lây nhiễm phổ biến ở Việt Nam như sởi, thủy đậu, tay chân miệng, ho gà, bạch hầu, dại, lao phổi, sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue, viêm gan virus, viêm não virus, viêm màng não do não mô cầu, tiêu chảy do virus Rota, cùng nhiều bệnh khác có nguy cơ gây thành dịch.

Bệnh truyền nhiễm là các bệnh do mầm bệnh bên ngoài xâm nhập vào cơ thể như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc nấm. Bất kỳ ai cũng có thể mắc, nhưng nhóm nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, bệnh nhân ung thư, người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, người sống chung với HIV, người có rối loạn miễn dịch, người chưa tiêm chủng đầy đủ và nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh.

Việc mở rộng danh mục bệnh truyền nhiễm giúp tăng khả năng cảnh báo, khoanh vùng và kiểm soát dịch sớm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tác nhân mới nổi liên tục được ghi nhận trên thế giới.