Bộ Y tế đề nghị kiểm tra việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La

(VTC News) -

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La, xã Phong Cốc, đồng thời báo cáo kết quả trước 20/1/2026.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin truyền thông đăng tải phản ánh về việc chùa Cẩm La nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh trẻ để kêu gọi từ thiện, trục lợi.

Để bảo vệ trẻ em và bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và các nghị định hướng dẫn, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế Quảng Ninh phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Y tế đề nghị kiểm tra vụ nuôi dưỡng trẻ ở chùa Cẩm La. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh của các em nhỏ nhằm kêu gọi từ thiện.

UBND tỉnh Quảng Ninh sau đó giao Sở Y tế kiểm tra. Sở tổ chức 2 đoàn công tác làm việc với UBND phường Phong Cốc và chùa Cẩm La, xác định nhà chùa là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Việc nhà chùa tự tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, Sở Y tế đề nghị đại đức Thích Giác Tâm bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi cho gia đình trong thời gian sớm nhất. Với những trẻ chưa bàn giao được cho gia đình, UBND phường Phong Cốc có trách nhiệm làm thủ tục để đưa vào Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh.

Đoàn công tác cũng đề nghị nhà chùa thu hồi, ngừng đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, trường hợp tiếp tục đăng tải thì nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định.