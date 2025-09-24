Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng về vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Theo nội dung báo cáo, ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương rà soát công tác quản lý hành lang an toàn, phòng cháy chữa cháy tại hạ tầng đường bộ. Đồng thời, Cục Giám định Nhà nước phối hợp với các cơ quan Hà Nội kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của hỏa hoạn đến kết cấu cầu Vĩnh Tuy.

Kết quả kiểm định cho thấy nhánh Ramp CV1C (hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái) vẫn đủ khả năng khai thác với tải trọng thiết kế, song mức độ dự trữ an toàn suy giảm nên cần điều chỉnh chế độ khai thác, tránh tuyệt đối ùn tắc và cần sửa chữa, tăng cường để khôi phục khả năng chịu lực và tuổi thọ công trình, tránh hư hỏng tiếp tục phát triển.

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng vụ cháy bãi xe dưỡi chân cầu Vĩnh Tuy.

Trong thời gian chưa sửa chữa, Hà Nội phải tổ chức điều tiết giao thông, hạn chế xe tải qua cầu giờ cao điểm, đồng thời tăng cường quan trắc. Nếu phát hiện vết nứt bất thường, phải cấm tuyệt đối phương tiện qua nhánh Ramp CV1C.

Khoảng 13h ngày 30/8 xảy ra vụ cháy tại bãi trông giữ xe dưới gầm nhánh Ramp CV1C của cầu Vĩnh Tuy hướng xuống đê Nguyễn Khoái. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 500 xe máy.

Hiện thành phố đã cắm biển hạn chế tải trọng dưới 18 tấn với phương tiện lưu thông qua nhánh cầu này.