Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo: Sắp tới chỉ còn 3-4 trường cao đẳng sư phạm

Ngày 4/12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về các dự thảo luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp là cho phép các cơ sở giáo dục đại học nếu đủ điều kiện có thể đăng ký đào tạo hệ cao đẳng trong một số ngành nghề và phải theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói: "Trong quy hoạch hệ thống trường cao đẳng sư phạm sắp tới chỉ còn 3-4 trường. Xu hướng các trường cao đẳng sư phạm sẽ nhập vào các trường đại học sư phạm".

Theo Bộ trưởng, trong trường đại học sư phạm sẽ có đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng.

"Việc các trường đại học có thể đào tạo trình độ cao đẳng với một số lĩnh vực chuyên môn, đặc thù, chuyên sâu và lĩnh vực đặc biệt theo yêu cầu nhân lực của đất nước, theo tôi cần đưa một nguyên tắc vào luật. Theo đó, các trường đại học có thể được phép tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng trong trường đại học", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu quan điểm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc đào tạo ra sao, yêu cầu thế nào để tránh việc các trường đại học "ồ ạt tuyển sinh trình độ cao đẳng" khiến vô hiệu hóa và giảm khả năng tuyển sinh của trường cao đẳng thì cần có một quy định riêng cho nội dung này.

Đồng thời, trong luật cũng không thể chi tiết quá các nội dung này được. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị trong luật xác định một nguyên tắc là "có thể mở được", "còn ai được, được thế nào giao Chính phủ quy định".

Liên quan đến mô hình đại học vùng, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong báo cáo tiếp thu, giải trình có 18 lần đề cập đến vấn đề đại học vùng.

"Đây là vấn đề lớn được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và chủ yếu là về Đại học Thái Nguyên. Hiện có 3 đại học vùng ở Thái Nguyên, Huế và Đà Nẵng. Trong nhiều báo cáo của Bộ GD&ĐT các năm cũng đánh giá những phát triển và đóng góp của các đại học vùng, đương nhiên cũng có hạn chế, khuyết điểm nhưng phần đóng góp, tích cực vẫn là yếu tố lớn", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng GD&ĐT, trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu đánh giá, xem xét khâu trung gian.

"Đây là vấn đề lớn cần phải xem xét. Đó không phải chỉ là việc của Đại học Thái Nguyên hay việc của mô hình đại học vùng nói chung hay cần phải đánh giá khâu trung gian nằm ở đâu", Bộ trưởng nói và cho rằng phải có khảo sát, đánh giá thận trọng, chi tiết hơn từ đó có hướng xử lý tốt hơn.

Với đại học vùng, Bộ trưởng nói việc quyết định thành lập hay giải thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đang xu hướng giao cho bộ. Vì vậy, trong quá trình khảo sát nếu có điểm bất cập vẫn có thể điều chỉnh.