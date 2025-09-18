Bỏ quy định đình chỉ học với học sinh vi phạm kỷ luật

(VTC News) -

Quy định này được Bộ GD&ĐT ban hành tại Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, chính thức có hiệu lực từ 31/10. Thông tư mới này sẽ thay thế cho Thông tư 08 hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông có từ năm 1988, cách đây gần 40 năm.

Theo thông tư mới, học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng. Các hành vi học sinh không được làm là xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác; đánh nhau; gian lận thi cử; dùng điện thoại trong giờ học mà không được giáo viên cho phép, không với mục đích học tập; sử dụng chất kích thích, vi phạm pháp luật.

Tùy mức độ, các học sinh ở bậc Tiểu học bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi; học sinh cấp THCS, THPT bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Như vậy, so với Thông tư 08 và các quy định trước đó, việc tạm dừng học và đình chỉ học đối với học sinh bị bãi bỏ.

Từ 31/10, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc cao nhất là viết bản tự kiểm điểm, thay vì bị đình chỉ học như hiện nay. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, bản tự kiểm điểm của học sinh có xác nhận và cam kết của gia đình với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận thức, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi. Bản tự kiểm điểm của học sinh được lưu trong hồ sơ của nhà trường.

Việc kỷ luật phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo chủ động, tích cực, khách quan, không định kiến. Nhà trường không được dùng các biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần học sinh.

Thông tư mới cũng quy định các hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm, như khuyên bảo, động viên để học sinh tự nhận thức được hành vi và hướng khắc phục; theo dõi, tư vấn, hỗ trợ học sinh vi phạm trong quá trình khắc phục hành vi vi phạm.