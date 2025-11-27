Bố hiến gan cứu con gái 20 tuổi dù nhóm máu không phù hợp

(VTC News) -

Suốt 17 năm, cô gái 20 tuổi ở Hà Nội sống cùng những cơn đau bụng dai dẳng, những lần vàng da, ứ mật và các đợt điều trị liên miên vì viêm đường mật xơ cứng tiên phát - bệnh hiếm khiến hệ thống đường mật bị hẹp dần, dẫn đến nhiễm trùng tái phát và cuối cùng là suy gan.

Từ khi ba tuổi, cô đã rong ruổi chữa bệnh ở Bệnh viện Nhi Trung ương; đến năm 2015 được chẩn đoán xác định và hai lần điều trị tế bào gốc vào các năm 2017, 2019.

PGS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết, ghép gan là lựa chọn duy nhất để cải thiện tiên lượng của bệnh nhân này.

Người đồng hành bền bỉ nhất với cô suốt hành trình ấy chính là bố. Khi bác sĩ thông báo phương án ghép gan, người đàn ông gần như không do dự, sẵn sàng hiến gan cho con. Thử thách ập đến khi hai bố con bất đồng nhóm máu – tình huống khiến ghép gan ở người lớn phức tạp hơn rất nhiều.

Cô gái 20 tuổi bật khóc khi gặp lại bố sau ca ghép gan.

Chuyên gia phân tích, hệ miễn dịch hoàn thiện khiến nồng độ kháng thể kháng A/B cao, nguy cơ thải ghép dịch thể lớn, khác hẳn trẻ nhỏ vốn chưa hình thành “bộ nhớ miễn dịch”. Người lớn buộc phải điều trị Rituximab, thay huyết tương để giảm nồng độ kháng thể xuống ngưỡng an toàn trước mổ.

Trước phẫu thuật, hai bố con nắm tay nhau động viên. Bệnh nhân được chuẩn bị bằng Rituximab, thay huyết tương để kiểm soát miễn dịch.

Ca ghép diễn ra trong bảy giờ, với mảnh gan phải được lấy bằng phẫu thuật nội soi từ người bố. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi kháng thể, sử dụng thuốc chống thải ghép mạnh và kiểm soát nhiễm trùng.

Một tuần sau, chức năng gan ổn định, cả hai bố con đều hồi phục tốt. Đó cũng là thời điểm họ được gặp lại nhau. Vừa thấy bố bước vào, cô gái bật khóc nức nở. Vốn sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc, nhưng giây phút nhìn thấy người đã hiến một phần cơ thể để giữ lại sự sống cho mình, cô không thể kìm nước mắt: “Em chỉ mong sau ghép không phải đi viện nữa và bố khỏe mạnh”.

PGS Vũ Văn Quang cho biết đây là ca ghép gan bất đồng nhóm máu ở người lớn đầu tiên tại 108, cũng là trường hợp thứ hai trên cả nước. Những khó khăn về miễn dịch, nguy cơ thải ghép hay biến chứng đường mật đều được ê kíp xử lý thành công.

Không chỉ cứu sống một bệnh nhân, ca ghép mở ra cơ hội mới cho những người đang chờ ghép gan nhưng không tìm được người hiến cùng nhóm máu.