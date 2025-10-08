+
++
Bitcoin lập kỷ lục, vàng vượt đỉnh mọi thời đại
(VTC News) -
Thị trường tài chính Mỹ đang chứng kiến các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, mạnh mẽ đầu tư vào vàng và Bitcoin.
Tin mới
11:33 08/10/2025
Chán ăn nhưng không đi khám, khi đến bệnh viện thì bác sỹ bảo 'quá muộn'
11:30 08/10/2025
Chuyện bốn phương
Trẻ mắc tay chân miệng TP.HCM tăng cao, bác sĩ khuyến cáo gì?
11:19 08/10/2025
Tin tức
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
11:15 08/10/2025
Tin nóng
Nền tảng phim siêu ngắn 'hốt bạc' từ người dùng điện thoại
11:12 08/10/2025
Khám phá
Từ Canada về Việt Nam chữa ung thư
11:12 08/10/2025
Tin tức
Cận cảnh vị trí dự kiến làm Metro nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển
11:12 08/10/2025
Đầu Tư
Ông Putin tuyên bố Nga kiểm soát 5.000 km² lãnh thổ Ukraine trong năm nay
11:08 08/10/2025
Thời sự quốc tế
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, 8 thôn ngập nặng, nghìn người sơ tán khẩn cấp
11:00 08/10/2025
Tin nóng
Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
10:57 08/10/2025
Tin nóng
Toàn cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII
10:51 08/10/2025
Chính trị
Ngày mai, giá xăng tăng hay giảm?
10:50 08/10/2025
Thị trường
Phẫn nộ tài xế phóng nhanh trong mưa ngập, suýt cán trúng người đi bộ
10:45 08/10/2025
Reels
Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận về Gaza
10:43 08/10/2025
Thời sự quốc tế
Trung ương thống nhất nhiều nội dung 'xương sống' liên quan thành công Đại hội XIV của Đảng
10:15 08/10/2025
Chính trị
Giá vàng miếng vượt 141 triệu đồng/lượng
10:07 08/10/2025
Tin giá vàng
Người tham gia BHXH tự nguyện trước 2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn quy định
10:00 08/10/2025
Kinh tế
Bồn cầu thông minh nổ tung khiến tường cháy đen, sàn ngập nước
10:00 08/10/2025
Chuyện bốn phương
Danh tính, lời khai kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu gây chết người tại Gia Lai
09:36 08/10/2025
Tin nóng
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê sông Cầu, sông Cà Lồ
09:30 08/10/2025
Tin nóng
Công nghệ 8/10: Sinh viên và cơ hội học kỹ năng Fintech từ chuyên gia
09:28 08/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Trắng đêm cứu hộ người dân Thái Nguyên mắc kẹt trong trận lũ lịch sử
09:19 08/10/2025
Bảng giá xe máy Wave RSX mới nhất tháng 10/2025
09:15 08/10/2025
Thị trường
Mở cửa loạt căn hộ ở Tecco Elite City, hỗ trợ người dân Thái Nguyên tránh lũ
09:11 08/10/2025
Bất động sản
Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 10/2025
09:10 08/10/2025
Thị trường
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ GHPGVN viên tịch
09:03 08/10/2025
Tin nhanh 24h
Hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học tại dự án The Gió Riverside
09:00 08/10/2025
Bất động sản
LIXIL giới thiệu hành trình 'Sức khỏe Đô thị' và sách LIXIL ALP 2023-2024
09:00 08/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những cây phong thủy hợp với người tuổi Mùi
09:00 08/10/2025
Gia đình
Sức mạnh cộng hưởng tạo kỳ tích ấn tượng của The Filmore Da Nang
09:00 08/10/2025
Dự án