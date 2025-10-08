Đóng

Bitcoin lập kỷ lục, vàng vượt đỉnh mọi thời đại

(VTC News) -

Thị trường tài chính Mỹ đang chứng kiến các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, mạnh mẽ đầu tư vào vàng và Bitcoin.

LINH NGÂN
