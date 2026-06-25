(VTC News) -

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp trước thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Theo dự thảo luật, Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu áp dụng biểu giá theo thời gian sử dụng điện trong ngày (biểu giá TOU). Biểu giá TOU cho khách hàng sinh hoạt chỉ áp dụng với các khách hàng đủ điều kiện, không áp dụng với toàn bộ các khách hàng sinh hoạt.

Biểu giá điện sinh hoạt có thể được áp theo thời gian dùng trong ngày. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương cho rằng, đây là một trong những biện pháp để khách hàng sinh hoạt thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả hơn nữa khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng và việc phát triển nguồn cung có nhiều khó khăn trong giai đoạn sắp tới.

Hiện nay, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sinh hoạt đang được áp dụng theo giá bán lẻ điện bậc thang tăng dần. Bộ Công Thương cũng cho rằng việc áp dụng cơ chế giá này phù hợp với những nước đang phát triển như Việt Nam, tốc độ tăng trưởng phụ tải luôn ở mức cao (trên dưới 10%/năm) và có cường độ năng lượng cao, có tác dụng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Mặt khác còn bảo đảm an sinh xã hội khi là một trong những công cụ để hỗ trợ các hộ sử dụng điện có thu nhập thấp được tiêu dùng điện đáp ứng nhu cầu ở mức cần thiết phù hợp với khả năng chi trả.

Hiện nay, theo biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, phụ tải sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn thứ hai sau phụ tải công nghiệp trong tổng tiêu thụ điện cả nước và khó có khả năng điều chỉnh hành vi sử dụng điện.

Trước đó, ngày 22/4/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung giờ cao điểm áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 17h30 đến 22h30 (5 giờ/ngày); Ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 6h00 đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h (13 giờ/ngày); ngày Chủ nhật: từ 6h00 đến 24h (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng: từ 00h00 đến 06h00 tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng sử dụng điện để sản xuất và kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.