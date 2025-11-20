+
++
Biển nước 'nhấn chìm' nhà cửa, ô tô ở Nha Trang
(VTC News) -
Mưa lớn cùng lũ dâng cao khiến hàng loạt nhà dân và phương tiện ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa bị "nhấn chìm" trong biển nước.
Nguyễn Ngọc
Tin mới
Những người thầy đặc biệt trên hành trình cứu vớt các phận đời lầm lỡ
18:08 20/11/2025
Chân dung
ĐBQH: Ai đủ năng lực soạn một bộ sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc?
18:06 20/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh làm Cục trưởng Cục An ninh nội địa
17:59 20/11/2025
Tin nóng
TP.HCM lý giải việc tháo dỡ 3 biệt thự tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ
17:55 20/11/2025
Tin nhanh 24h
Công an tỉnh Ninh Bình có tân giám đốc 43 tuổi
17:41 20/11/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm: An Giang sẽ khẳng định vị thế một cực phát triển năng động
17:40 20/11/2025
Chính trị
Ngôi sao khoa học nào sẽ thắp sáng bầu trời tri thức tại Tuần lễ VinFuture 2025?
17:33 20/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Universe 2025?
17:30 20/11/2025
Hoa hậu
Doanh nghiệp quân đội Việt Nam - Lào có thêm cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác
17:26 20/11/2025
Tin nóng
FIFA tiết lộ bất ngờ, giám đốc đội tuyển Malaysia bị nghi khai dối chức vụ
17:25 20/11/2025
Bóng đá Việt Nam
ROX Group được vinh danh 'Nguồn nhân lực hạnh phúc'
17:20 20/11/2025
Bất động sản
Giải pháp đặt vé thông minh trên redBus giúp cá nhân hoá hành trình di chuyển
17:13 20/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lâm Đồng cấm xe trọng tải hơn 3,5 tấn đi qua đèo Tà Nung
17:12 20/11/2025
Đời sống
Cứu sống thai phụ 38 tuần mắc hội chứng hiếm gặp
17:09 20/11/2025
Tin tức
Chiêu trò đặt chỗ ảo khi bán bất động sản: Sự thật về con số 'cháy hàng'
17:07 20/11/2025
VTC NEWS TV
Thượng tá Bùi Duy Hưng làm Phó Cục trưởng C04, Bộ Công an
17:06 20/11/2025
Bản tin 113
Hơn 19.000 ngôi nhà bị ngập, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo
17:04 20/11/2025
Tin nóng
Long Sơn đổi thay mạnh mẽ, từ 'làng biển ngủ quên' thành cực tăng trưởng mới
16:58 20/11/2025
Đầu Tư
WHO khuyến cáo ngừng dùng sữa ByHeart vì nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh
16:55 20/11/2025
Tin tức
Vincom Black Friday 2025: Đại tiệc giảm giá khuấy động thị trường bán lẻ cả nước
16:44 20/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
TP.HCM thí điểm sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12
16:43 20/11/2025
Thị trường
Choáng ngợp với hạ tầng siêu kết nối phía Đông Nam TP.HCM
16:36 20/11/2025
Bất động sản
Cảnh tượng cả nghìn con giun đất bủa vây sân vận động khiến người dân kinh ngạc
16:30 20/11/2025
Tin nhanh 24h
Cảnh sát đột kích 3 quán karaoke, bắt giữ 85 người, thu 3 khẩu súng
16:30 20/11/2025
Bản tin 113
Dương Kinh cất cánh nhờ hạ tầng 5 trụ cột và cú hích Vinhomes Golden City
16:29 20/11/2025
Bất động sản
Sạt lở đất vùi lấp nhà kính ở Lâm Đồng, 1 người tử vong
16:20 20/11/2025
Tin nóng
Những người lao vào nguy hiểm để đưa đồng bào đến nơi an toàn
16:16 20/11/2025
Tin nhanh 24h
Triệt phá nhóm 'Cô tiên thơm' bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay
16:16 20/11/2025
Bản tin 113
Vì sao Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu 2025 loại bỏ sáng tác bằng AI?
16:11 20/11/2025
Ca Nhạc
Những con số biết nói từ Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025
16:06 20/11/2025
Khoa học - Công nghệ