Biển nước 'nhấn chìm' nhà cửa, ô tô ở Nha Trang

Mưa lớn cùng lũ dâng cao khiến hàng loạt nhà dân và phương tiện ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa bị "nhấn chìm" trong biển nước.

Nguyễn Ngọc
