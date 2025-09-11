Bí thư Quảng Ngãi: 'Bước sang giai đoạn mới, tỉnh phải vượt qua chính mình'

(VTC News) -

Sáng nay (11/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

450 đại biểu tham dự khai mạc.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần I có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và Văn phòng Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Vùng 2; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Dự phiên khai mạc có 450 đại biểu, gồm 66 đại biểu đương nhiên, 384 đại biểu chỉ định thuộc 100 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ. Trong đó, đại biểu nữ: 95 đại biểu, chiếm 21,11 %; đại biểu là người dân tộc thiểu số: 76 đại biểu, chiếm 16,89%.

Diễn ra từ ngày 10 đến 12/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Nội dung chính là tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành khóa I và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum trước khi sáp nhập đã lãnh đạo Nhân dân đạt nhiều thành tựu toàn diện. GRDP bình quân tăng 7,3%/năm, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hạ tầng đầu tư đồng bộ. Thu ngân sách 5 năm đạt trên 165.000 tỷ đồng, nhiều năm vượt dự toán trên 14%, cao nhất là 34,7%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội ở 816 tổ chức cơ sở Đảng và 100 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trở thành một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất cả nước.

Đại hội lần này tập trung tổng kết, kiểm điểm sâu sắc công tác lãnh đạo, đồng thời thảo luận 16 chuyên đề để cụ thể hóa định hướng phát triển. Đại hội cũng sẽ thông qua báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bước sang giai đoạn mới, tỉnh phải vượt qua chính mình để phát triển nhanh, bền vững. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I đề ra mục tiêu: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, đại đoàn kết; đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là cực tăng trưởng năng động của miền Trung - Tây Nguyên.

“Chúng ta kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo phát triển của Đảng bộ, đặc biệt là vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt.

Đảng bộ quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, hướng đến lý tưởng cao đẹp mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn: Nhân dân ngày càng tự do, ấm no, hạnh phúc; đất nước mãi mãi độc lập, thịnh vượng, hùng cường” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh.