Bí thư Nguyễn Hồ Hải: Cà Mau vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong thời khắc lịch sử trọng đại, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hừng hực khí thế cách mạng, tràn đầy niềm tự hào từ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng những thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm kiên trì thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Cà Mau sau hợp nhất - vị thế mới, tầm nhìn mới

Thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau thành tỉnh Cà Mau, đồng thời đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, nội bộ đoàn kết, nhân dân phấn khởi, đồng tình cao.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: BTC cung cấp)

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Cà Mau và Bạc Liêu trước đây vốn có thế mạnh về kinh tế biển, tài nguyên và dư địa phát triển; nay hợp nhất lại, các lợi thế được tích hợp, tạo ra sự “cộng hưởng mạnh mẽ”, giúp tiềm lực của tỉnh tăng lên nhiều lần, mở ra không gian phát triển mới.

“Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là điểm tận cùng của đất nước nữa, mà đã được Trung ương xác định là ‘tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc’, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và cơ hội nổi trội”, ông Hải nói.

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Cà Mau cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, với tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo; diện mạo đô thị, nông thôn đổi thay rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: BTC cung cấp)

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng triển khai đồng bộ, nghiêm túc; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đều được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Nguyễn Hồ Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận: vẫn còn những hạn chế trong lãnh đạo, điều hành, những khó khăn, thách thức chưa vượt qua, và những việc chưa làm được trong quá trình phát triển của tỉnh.

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm chính trị cao trong giai đoạn mới.

“Cà Mau phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới", ông Hải nhấn mạnh

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải. (Ảnh: BTC cung cấp)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh sau khi hợp nhất.

Thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Đại hội tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các văn kiện trình Đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi tại đại hội của 68 đảng bộ trực thuộc, từ các nguyên lãnh đạo hai tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện nội dung văn kiện.

450 đại biểu, đại diện cho hơn 80.000 đảng viên trong toàn tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. (Ảnh: BTC cung cấp)

Bí thư Nguyễn Hồ Hải đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thực chất, khoa học, bám sát thực tiễn, phân tích khách quan những kết quả nổi bật, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá và lĩnh vực trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông cũng nhấn mạnh, đại biểu cần tiếp tục đóng góp vào các Văn kiện Đại hội toàn quốc, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng và thực tiễn sinh động từ cơ sở, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

“Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường phát triển mới cho quê hương cực Nam Tổ quốc, ông Hải bày tỏ.