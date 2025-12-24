Đóng

Bí mật ánh sáng 'chói mắt' của sao Kim khiến giới khoa học kinh ngạc

(VTC News) -

Sao Kim là vật thể sáng thứ 2 trên bầu trời đêm nhờ sự kết hợp giữa khoảng cách gần Trái Đất và lớp mây axit sulfuric dày đặc như một "tấm gương khổng lồ".

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới