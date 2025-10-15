Bị chỉ trích vì gian lận nhập tịch, LĐBĐ Malaysia dọa phạt huấn luyện viên

(VTC News) -

Sau khi phát biểu rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có lỗi trong bê bối nhập tịch, huấn luyện viên Peter Cklamovski lên tiếng xin lỗi và cho biết không có ý định chỉ trích. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Australia - trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia - có thể phải chịu án phạt. LĐBĐ Malaysia cho biết sẽ giao cho Ủy ban kỷ luật xem xét xử lý vấn đề này.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết ông đã đích thân chấp nhận lời xin lỗi của chiến lược gia người Úc, nhưng nhấn mạnh rằng FAM hoạt động theo những quy định và điều lệ rõ ràng mà mọi người đều phải tôn trọng.

HLV Cklamovski có thể bị phạt

“Không chỉ riêng huấn luyện viên, tất cả các đơn vị thành viên của FAM cũng bị ràng buộc bởi những điều lệ tương tự và phải tuân thủ các quy tắc đã được ban hành”, tờ New Straits Time dẫn lời quyền chủ tịch FAM Yusoff Mahadi. Ông Yusoff cho biết dù huấn luyện viên Cklamovski xin lỗi, vụ việc vẫn cần được xử lý đúng quy trình.

Vị lãnh đạo của LĐBĐ Malaysia cho biết: “Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của Cklamovski — có thể đó chỉ là một lời lỡ miệng hoặc sai sót vô ý. Nhưng với tư cách là một tổ chức, FAM có quy định riêng và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Vì vậy, chúng tôi sẽ để cơ quan độc lập trong FAM, tức Ủy ban kỷ luật, xem xét và quyết định có hành động tiếp theo hay không".

Vài ngày trước, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia lên tiếng bênh vực hoàng thân Tunku Ismail. Vị nhiếp chính vương của bang Johor (Malaysia) là người đứng sau chiến lược nhập tịch cầu thủ hàng loạt của bóng đá Malaysia. Do đó, khi LĐBĐ Malaysia gặp rắc rối về gian lận nhập tịch, ông Tunku Ismail cũng bị chỉ trích.

HLV Cklamovski nhấn mạnh những đóng góp của hoàng thân Tunku Ismail cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, phát biểu của ông bị cho là hạ thấp vai trò của Liên đoàn bóng đá Malaysia, đồng thời nhắc lại sai sót của cơ quan này trong vụ gian lận nhập tịch.

Huấn luyện viên Peter Cklamovski đối mặt với nhiều chỉ trích vì phát biểu này. Truyền thông Malaysia cho rằng với tư cách huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người Australia làm như vậy là thiếu tôn trọng liên đoàn bóng đá. Ông Cklamovski phải đính chính và khẳng định không có ý chê trách cơ quan quản lý.