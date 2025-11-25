Bệnh viện Thái Lan ngập trong lũ lịch sử, đối mặt nguy cơ thiếu oxy

(VTC News) -

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền nam Thái Lan.

Theo Tiến sĩ Somrerk Jungsaman, Tổng thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cơ sở bị ảnh hưởng nặng nhất hiện là Bệnh viện Hat Yai. Bệnh viện báo cáo rằng nguồn oxy chỉ đủ dùng đến ngày mai (26/11). Khoảng 90 bệnh nhân nặng phải được chuyển khẩn cấp đến các bệnh viện tuyến trên.

Trong giai đoạn đầu, 50 bệnh nhân ở bệnh viện này dự kiến sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không đến các bệnh viện lân cận, gồm Songklanagarind, Songkhla, Phatthalung và Pattani. Để hỗ trợ năng lực điều trị tại chỗ, Khu Y tế số 11 sẽ điều động thêm 20 bác sĩ nội, 20 bác sĩ nhi và 40–50 y tá.

Sáng cùng ngày, nhóm hỗ trợ đầu tiên gồm bốn bác sĩ và mười y tá từ Bệnh viện Maharaj Nakhon Si Thammarat đã lên đường, tiếp theo là các chuyên gia từ Cục Dịch vụ Y tế. Đến chiều, thêm 20 kỹ thuật viên từ các khu y tế hỗ trợ số 4 và 5 sẽ có mặt để ổn định hệ thống thiết yếu của bệnh viện.

Hoạt động vận chuyển bằng đường không huy động nhiều lực lượng: trực thăng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quân đội, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM), cùng trực thăng vận chuyển y tế của Bệnh viện Pattani có khả năng đáp xuống sân đáp trên nóc Bệnh viện Hat Yai. Các đội cấp cứu y tế (EMT) và nhân viên vận chuyển y tế đường không cũng đã được triển khai để hỗ trợ.

Bộ Y tế Thái Lan đồng thời điều phối việc vận chuyển bổ sung các bình oxy đến Bệnh viện Hat Yai nhằm đảm bảo nguồn cung trong 24 giờ tới.

Song song đó, Lục quân Hoàng gia Thái Lan chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ Thảm họa Quân khu 2 điều một đại đội cứu trợ tới hỗ trợ Quân khu 4 trong công tác cứu hộ người dân vùng lũ. Quân đội Thái Lan chuẩn bị xe vận tải, xuồng đáy bằng, máy bơm nước, thiết bị cứu hộ và các đơn vị tác chiến đặc biệt, sẵn sàng triển khai toàn diện.

Nhiệm vụ trước mắt gồm sơ tán người dân khỏi khu vực rủi ro cao, vận hành tại các vùng ngập sâu, hỗ trợ vận chuyển và phục hồi ban đầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với trung tâm chỉ huy thảm họa của Quân khu 4.

Hải quân Thái Lan triển khai tàu sân bay, trực thăng cứu trợ

Hải quân Hoàng gia Thái Lan thông báo điều động các khí tài chủ lực, máy bay và lực lượng đặc nhiệm tới hỗ trợ các tỉnh miền Nam đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng. Chuẩn Đô đốc Parach Ratanachaiyapan, người phát ngôn hải quân, cho biết tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet sẽ rời căn cứ hải quân Sattahip trong ngày 25/11, mang theo hai trực thăng, đội ngũ sĩ quan, y bác sĩ, bếp dã chiến, thiết bị cứu hộ, lương thực và nước uống.

HTMS Chakri Naruebet có thể hoạt động như căn cứ không quân nổi cho trực thăng và máy bay không người lái, đồng thời vận hành như “nhà bếp nổi” với khả năng nấu khoảng 3.000 suất ăn mỗi ngày để thả xuống các khu vực bị lũ chia cắt. Các khu vực trên tàu cũng có thể được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Hải quân Thái Lan cho biết thêm hai tàu đổ bộ HTMS Chang và HTMS Angthong cũng sẵn sàng triển khai trong đợt hỗ trợ thứ hai nếu tình hình xấu đi.

Trong bối cảnh khẩn cấp, lực lượng đặc nhiệm từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hải quân Thái Lan được điều động, mang theo 14 xuồng hơi để tiếp cận những khu vực ngập sâu và có dòng chảy mạnh, nơi nhiều người dân đang bị cô lập.

Các đội này sẽ lên đường tới miền Nam bằng máy bay vận tải của không quân trong hôm nay. Hải quân khẳng định sẽ duy trì tối đa năng lực cho đến khi tình hình cải thiện.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Natthaphon Narkphanit, tới huyện Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla để thị sát tình hình thực địa. Ông dự kiến ghé thăm Trung tâm Cứu trợ Thảm họa Các lực lượng Vũ trang tại căn cứ Wing 56 ở huyện Khlong Hoi Khong để theo dõi công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, quân đội, cảnh sát và lực lượng tình nguyện.

Đại tướng Natthaphon cũng sẽ tham dự phiên họp nội các qua cầu truyền hình trực tiếp từ hiện trường nhằm cập nhật nhanh nhất các diễn biến của đợt lũ.