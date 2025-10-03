Bệnh viện bác thông tin từ chối bệnh nhi vì không có tiền viện phí

(VTC News) -

Ngày 3/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả có công văn gửi Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh đề nghị xác minh và xử lý nghiêm đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện và niềm tin của nhân dân.

Trước đó, vào tối 2/10, trên trang Facebook cá nhân “Trương Hiển” xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Trung Thu mong mọi người hãy giúp cháu bé Quỳnh Chi (10 tháng tuổi)”.

Bài viết lan truyền rộng rãi kèm theo nội dung cho rằng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và tiền viện phí.

Đồng thời, thông tin còn khẳng định chỉ khi có sự can thiệp của cá nhân và câu lạc bộ thiện nguyện thì bệnh nhi này mới được điều trị và kêu gọi mọi người quyên góp, gây hiểu lầm rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm, bỏ mặc bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khẳng định không có chuyện từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có tiền viện phí như thông tin trên mạng xã hội.

Phía bệnh viện khẳng định thông tin trên đã xuyên tạc, vu khống bởi tất cả mọi trường hợp cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có bất kỳ bệnh nhân nào bị từ chối.

Đặc biệt, trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi đã được bảo hiểm xã hội chi trả toàn bộ chi phí điều trị theo đúng quy định pháp luật.

Cũng theo bệnh viện này, trường hợp cháu bé 10 tháng tuổi nhập viện do bị bỏng ngày 2/10, đã được các y bác sĩ tiếp nhận, chẩn đoán và tư vấn nên chuyển tuyến để được điều trị tốt hơn. Sau đó, gia đình quyết định điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả nhờ có sự hỗ trợ chi phí từ nhóm thiện nguyện.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khẳng định mọi bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em đều được tiếp nhận và điều trị theo đúng quy định, không có bất kỳ sự phân biệt hay bỏ rơi nào.