Khởi tố cô gái đăng tin vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trên mạng xã hội

(VTC News) -

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa (là hoa hậu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội.

Những thông tin trên xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chị Bùi Quỳnh Hoa.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội làm rõ người đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly.

Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Lê Hương Ly và hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nên Ly đăng tải nội dung vu khống chị Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.