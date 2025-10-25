Bé trai lớp 5 cận 10 độ nhưng không hay biết

(VTC News) -

Tại buổi khám mắt thiện nguyện ở Trường Tiểu học Đào Xá (xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên), các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 phát hiện một bé trai học lớp 5 bị cận nặng tới 10 độ ở một bên mắt.

Khi soi đèn, mắt bé không có phản xạ, trong khi bên còn lại hoàn toàn bình thường. Khi được hỏi, cậu bé vẫn khẳng định “con nhìn rõ”, khiến gia đình và giáo viên không phát hiện ra bất thường.

Học sinh Trường Tiểu học Đào Xá kiểm tra mắt.

Theo các bác sĩ, ở giai đoạn 0-6 tuổi, việc tầm soát sớm các bệnh lý về mắt có ý nghĩa quyết định đến thị lực sau này. Có hai nhóm bệnh thường gặp: nhóm có thể nhận biết bằng mắt thường như lác, sụp mi, tắc lệ đạo; và nhóm chỉ được phát hiện khi thăm khám chuyên khoa, gồm tật khúc xạ (cận, viễn, loạn, nhược thị), đục thủy tinh thể hay bệnh lý võng mạc.

Nếu không được phát hiện sớm, những bất thường này có thể gây giảm thị lực vĩnh viễn.

Cũng trong buổi khám, thầy Đỗ Xuân Thành – Hiệu phó nhà trường – được phát hiện mắc đau mắt đỏ nặng. Thầy cho biết trong đợt lũ vừa qua, nước ngập sâu khiến cả gia đình phải trú trên mái nhà nhiều ngày. Việc tiếp xúc lâu với nước lũ ô nhiễm khiến mắt sưng tấy, bầm và phải dán băng gạc. Các bác sĩ chẩn đoán thầy bị viêm kết mạc do nhiễm khuẩn.

Chương trình thiện nguyện đã khám cho 368 học sinh, toàn bộ giáo viên và người dân quanh khu vực. Mỗi người được đo khúc xạ, khám mắt bằng sinh hiển vi, tư vấn chăm sóc, cấp thuốc và kính miễn phí.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Đàm Đức Long (Bệnh viện Mắt Hà Nội 2), khoảng 30-40% học sinh được khám có vấn đề về khúc xạ, hơn 10% bị viêm nhiễm mắt. “Chúng tôi tư vấn cách vệ sinh, bổ sung dinh dưỡng cho mắt, cấp đơn kính miễn phí và khuyến cáo những trường hợp nặng cần đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu”, ông Long nói.

Về bệnh đau mắt đỏ, bác sĩ cảnh báo nếu không điều trị đúng cách, viêm kết mạc có thể tiến triển thành viêm giác mạc, để lại sẹo hoặc gây thủng giác mạc, nguy cơ phải ghép giác mạc rất cao. Người dân nên rửa mắt bằng nước muối sinh lý, đến cơ sở chuyên khoa để khám thay vì tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc chứa corticoid vì có thể khiến bệnh nặng hơn.

Ông Lê Xuân Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, cho biết: “Các kết quả khảo sát ở những điểm trường đều rất đáng báo động, đặc biệt là tật khúc xạ học đường. Chúng tôi mong chương trình giúp phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc và kiểm tra mắt định kỳ cho con, đồng thời lan tỏa kiến thức chăm sóc mắt đến cộng đồng”.