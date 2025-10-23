Bắt Tổng giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu

(VTC News) -

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) khởi tố bị can, bắt tạm giam Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố bị can Đậu Thế Anh cùng 2 đồng phạm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cùng bị khởi tố về cùng tội danh, hai nhân viên của công ty là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an TP.HCM, các quyết định khởi tố được ban hành sau quá trình xác minh, điều tra phản ánh của Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam trong bài viết “Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu”, liên quan đến Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra xác định Đậu Thế Anh đã chỉ đạo, phê duyệt và quản lý việc mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc sử dụng lượng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không nằm trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp bị xác định có vai trò giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nói trên.