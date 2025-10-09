Bất ngờ hủy kèo đấu Đệ nhất Thiếu Lâm, 'Thánh Muay' phải xin lỗi

(VTC News) -

Theo tờ Sanook của Thái Lan, trận đấu giữa Buakaw Banchamek – võ sĩ Muay huyền thoại của Thái Lan – và Nhất Long – cao thủ Thiếu Lâm đến từ Trung Quốc – bị hoãn vô thời hạn. Lý do là Buakaw Banchamek bị ốm và không kịp hồi phục về trạng thái sức khỏe bảo đảm cho việc lên võ đài.

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 6/10/2025 sau khi hai bên đã ký hợp đồng chính thức. Buakaw và Nhất Long thống nhất thi đấu theo luật kickboxing trong 3 hiệp tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ngay trước ngày thi đấu, sự cố bất ngờ xảy ra. Buakaw Banchamek – cựu vô địch K1 (hệ thống giải kickboxing danh giá hàng đầu thế giới) – bị ốm và phải nhập viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ xác nhận thể trạng của anh không đủ điều kiện thi đấu.

Trận đấu giữa Buakaw và Nhất Long bị hoãn vô thời hạn

Buakaw gửi lời nhắn đến người hâm mộ: “Tôi rất tiếc vì không thể thi đấu được. Tôi cảm thấy không khỏe và đã đi khám bác sĩ. Kết quả cho thấy tôi bị cảm cúm nên không thể tham gia trận đấu. Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ và cả Nhất Long.”

Với diễn biến này, người hâm mộ sẽ phải tiếp tục chờ đợi trận tái đấu lần thứ ba nhưng chưa biết khi nào sẽ diễn ra. Trước đây, 2 võ sĩ từng chạm trán 2 lần. Buakaw thắng trận đầu tiên, còn Nhất Long thắng trận thứ hai đầy tranh cãi.

Gần đây, Nhất Long đã gửi lời nhắn đến võ sĩ người Thái Lan: “Tôi vô cùng tiếc nuối. Đây là quá trình chuẩn bị lâu nhất của tôi trong năm nay. Trước đó, tôi đã từ chối nhiều trận đấu khác để tập trung cho lần gặp này, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chưa thể đối đầu”.

Anh nói thêm: “Tôi cầu chúc cho đối thủ vĩ đại nhất – người mà tôi luôn tôn trọng – sớm hồi phục. Tôi sẽ tiếp tục giữ tinh thần lạc quan, chăm chỉ tập luyện và sẵn sàng cho ngày chúng tôi được gặp lại trên võ đài, để mang đến một trận đấu tuyệt vời cho người hâm mộ.”

Nhất Long, tên thật Lưu Tinh Quân (sinh 1985, Sơn Đông), xuất thân nghèo khó, tự học nhiều môn phái như Sanda, Muay Thái, Thiếu Lâm, Vịnh Xuân… và nổi tiếng với lối đánh lì lợm, được mệnh danh “Đệ nhất Thiếu Lâm”. Trong khi đó, Buakaw (sinh 1982) là nhà vô địch K-1 World MAX 2004, 2006, biểu tượng toàn cầu của Muay Thái với phong cách mạnh mẽ, nhiều trận knock-out ấn tượng.

Với việc không thể đấu với Buakaw, Nhất Long sẽ chuẩn bị cho trận so găng với võ sĩ Bob Sapp của Mỹ, trong sự kiện MAS FIGHT tại Campuchia. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025. Bob Sapp không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ võ thuật. Anh là một võ sĩ rất cá tính, sở hữu thân hình vạm vỡ, cao 1m96 và nặng khoảng 300 pound (136kg). Sapp nổi danh trên sàn đấu Nhật Bản, tham gia nhiều sự kiện lớn như kickboxing, MMA, và đấu vật biểu diễn (wrestling).