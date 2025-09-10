Bắt giữ kẻ hành hung 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 kẻ liên quan đến vụ đánh người tham gia giúp đỡ người bị nạn tại xã Nhân Thắng.

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” là Trịnh Đình Luân, (SN 1991) và Trịnh Đình Long, (SN 1994), Long và Luân là anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Trịnh Đình Luân (bên trái) và Trịnh Đình Long bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long.

Trước đó, Công an Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an xã Nhân Thắng về việc: Khoảng hơn 23h ngày 7/9/2025, anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993) cùng các anh Nguyễn Bá Trung (SN 1988); Nguyễn Đức Đại (SN 1987); Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) đều trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình tham gia cấp cứu cho 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông thì bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đuổi đánh khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương tích phải nhập viện điều trị. Anh Đại và anh Thành bị thương tích phần mềm tự chăm sóc y tế tại nhà.

Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng cho biết, khoảng hơn 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh lái xe ô tô chở theo vợ sau khi đi khám bệnh tại Quế Võ về đến đoạn đê hữu sông Đuống thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh thì phát hiện có người bị nạn nằm trên đường đê.

Sau đó, anh Vĩnh đến gần thì thấy 2 người, gồm: Trịnh Đình Luân, (SN 1991, trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Đức Minh, (SN 1997, trú tại số 59, ngõ 146, tổ dân phố 25, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng) nằm bất tỉnh trên đường đê cùng 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS: 37F1-047.83 đổ bên cạnh trên vệ đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Tại đây, anh Lưu Văn Nam (SN 2004), trú tại thôn Gia Phú, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh đang đứng cùng anh Lưu Văn Tâm (SN 2003) là bạn của Nam.

Lúc này, anh Nam nhờ anh Vĩnh đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng anh Vĩnh từ chối vì cũng đang đưa vợ đi viện về nhà.

Sau đó, anh Vĩnh kể lại sự việc và cùng anh Thành, anh Trung, anh Đại quay lại hiện trường để giúp đỡ nạn nhân.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh (bên trái) bị chấn thương phần mềm nặng, đứt một bên tai và anh Nguyễn Bá Trung bị đa chấn thương.

Khi nhóm người trên đang giúp đỡ, một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, trong đó có Trịnh Đình Long, em của Luân, xuất hiện.

Tại đây, Long cùng Luân, Minh và một số đối tượng khác đã tấn công, đuổi đánh những người cứu giúp khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương phải nhập viện điều trị, còn anh Thành và anh Đại bị thương nhẹ.

Sau khi lực lượng Công an xã Nhân Thắng có mặt, các đối tượng bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.