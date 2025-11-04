Bắt giữ kẻ buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 4/11, các lực lượng Công an Nghệ An cho biết, đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Dũng (SN 2001, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, tang vật thu giữ là 107 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phát hiện đối tượng Dũng từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, có dấu hiệu buôn bán pháo nổ.

Trần Văn Dũng cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Đầu năm 2025, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, Dũng quen một thanh niên và được chào mời mua pháo số lượng lớn. Đến cuối tháng 10, Dũng liên hệ đặt mua hơn 1 tạ pháo để mang về bán kiếm lời. Số hàng này được đóng trong 4 thùng, ngụy trang như hàng hóa thông thường rồi gửi xe khách về Việt Nam.

Sáng 27/10, khi Dũng nhờ người nhận và vận chuyển lô hàng về địa phận huyện Yên Thành (cũ), lực lượng công an đã ập đến bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện, Trần Văn Dũng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra mở rộng vụ án.