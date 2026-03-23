Bắt 2 kẻ làm giả giấy tờ, thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố

(VTC News) -

Chiều 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) thông tin kết quả triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại về việc ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét.

Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định Lý Gia Thịnh (SN 1999, trú TP Cần Thơ) là đối tượng cầm đầu. Từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Thịnh sử dụng mạng xã hội, trong đó có nền tảng Telegram, liên hệ tài khoản ẩn danh để đặt làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ liên quan. Các giấy tờ này được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh.

Sau khi có giấy tờ giả, Thịnh thuê ô tô tự lái trong thời gian ngắn, rồi mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, Thịnh thực hiện 6 vụ với cùng thủ đoạn. Số tiền chiếm đoạt mỗi vụ từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Để mở rộng hoạt động, Thịnh lôi kéo Nguyễn Phước Đức (SN 2002, trú TP Cần Thơ) tham gia. Đức trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả rồi mang đi cầm cố.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng rà soát các điểm cầm đồ, truy vết phương tiện. Cơ quan công an đã xác định các bị hại, thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật, đồng thời làm rõ vai trò từng đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe cần kiểm tra kỹ giấy tờ gốc, đối chiếu nhiều nguồn thông tin, không chỉ dựa vào bản scan hoặc hình ảnh điện tử; thận trọng với các giao dịch nhanh, giá trị lớn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.