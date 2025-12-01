Bão số 15 Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung sắp mưa lớn

Tin mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ khoảng đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 180mm.

Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 50-150mm, có nơi trên 250mm.

Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung sắp hứng mưa lớn, đề phòng ngập lụt, sạt lở, lũ quét. (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Vương)

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tin áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 Koto

Cũng theo cơ quan khí tượng, chiều nay 1/12, bão số 15 Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển.

Dự báo đến 1h ngày 2/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 200km về phía Đông, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 13h ngày 2/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, đổi hướng Tây Nam, di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 Koto, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.