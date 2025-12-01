Dự báo thời tiết 1/12: Vùng núi Bắc Bộ nguy cơ có băng giá, bão số 15 giảm cấp

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 1/12/2025

Bước sang tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi vào buổi đêm, sáng sớm có nơi sương mù. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Bắc Bộ dao động 11-14°C, Đông Bắc Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10°C. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Ban ngày, các khu vực này trời nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 22-26°C, có nơi trên 26°C.

Dự báo thời tiết ngày 1/12, vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối. (Ảnh minh hoạ)

Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ 2/12, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Đêm và sáng 1/12, thời tiết cao nguyên Trung Bộ rét, các khu vực trời lạnh.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định về quỹ đạo và cường độ cơn bão số 15 Koto, cơ quan khí tượng cho hay, trong ngày 1/12, bão giảm còn cấp 8, giật cấp 11, tốc độ di chuyển vẫn rất chậm, khoảng 5km/h. Đến 19h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 240km về phía Đông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/12/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi 12-15°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.