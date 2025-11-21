Bạo hành dã man bé gái ở Thái Nguyên: Bị can có nhiều tiền án, dương tính ma túy

(VTC News) -

Liên quan vụ việc cháu P.A (sinh năm 2012, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) bị nhóm 3 đối tượng là “người thân” bạo hành dã man xảy ra ngày 16/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên xác định những kẻ này đều có tiền án, hai người trong nhóm còn dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1969, bà nội của nạn nhân) đã có 1 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lương Quốc Trung (sinh năm 1971, chồng thứ 2 của Hằng) có đến 4 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích"; Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1965, anh trai của Hằng) có 2 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "mua bán trái phép chất ma túy".

Ngoài tiền án, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành còn dương tính với chất ma túy.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hằng; Trung và Thành về tội "cố ý gây thương tích".

Các bị can này chính là thủ phạm đã bạo hành cháu của mình là P.A, khiến nạn nhân bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu P.A là 5%.

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận khi trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh về việc một cháu gái bị chính những “người thân” trong gia đình bạo hành khiến cháu phải nhập viện.

Sau khi nhận được trình báo từ chị T.Q.T (sinh năm 1993, là mẹ của cháu gái), Công an phường Linh Sơn đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vi phạm của những người có liên quan.

Kết quả xác định, chỉ vì nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền của Hằng nên đêm ngày 16/11/2025, khi cháu P.A đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người.

Do bị đánh quá đau, nạn nhân buộc phải nhận là đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới chịu dừng lại. Bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về, ông Thành vặn tay phải của P.A yêu cầu trả lại tiền cho bà nội, tuy nhiên do bản thân không lấy trộm tiền nên nạn nhân không trả lời được.

Lúc này, ông Trung và Thành tiếp tục kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp để đánh. Sau đó, cháu P.A đã vùng thoát chạy trốn và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện.