Báo Hàn Quốc: Thất bại trước U23 Việt Nam là 'thảm họa' của bóng đá trẻ Hàn Quốc

Video: U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (Luân lưu: 7-6).

U23 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 ngày 24/1 tại sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Saudi Arabia). Sau trận đấu, nhiều tờ báo Hàn Quốc đánh giá đây là một kết quả gây thất vọng sâu sắc, là đòn giáng nặng nề với nền bóng đá nước này.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc để thua Việt Nam sau 10 trận đấu ở cấp độ U23. Theo tờ Chosun Ilbo, kết quả tại Jeddah để lại cảm giác nặng nề bởi Hàn Quốc đã không thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh vốn có trong trận khép lại giải đấu.

“Đội tuyển U23 Hàn Quốc do HLV Lee Min-sung dẫn dắt đã phải nhận thất bại cay đắng trước Việt Nam, dù đối thủ tiếp tục trận đấu với chỉ với 10 cầu thủ. Đây có thể xem là một ‘thảm họa Jeddah’ đúng nghĩa", Chosun Ilbo đánh giá.

Trong khi đó, tờ OSEN thẳng thắn nhận định: "Bóng đá Hàn Quốc lại một lần nữa không thể ngẩng cao đầu. Chưa kịp nguôi ngoai sau cú sụp đổ trước Nhật Bản, họ tiếp tục nếm thêm nỗi nhục trước Việt Nam và khép lại giải đấu ở vị trí thứ 4".

Theo nhận định của báo Hàn Quốc, màn trình diễn của đội tuyển nước này bộc lộ rõ sự kém hiệu quả trong khâu tấn công. Dù nắm quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn loay hoay trong việc tạo ra những cơ hội nguy hiểm, trong khi lại dễ dàng trả giá chỉ từ vài tình huống lên bóng hiếm hoi của đối phương.

Theo các bài phân tích trên tờ OSEN, điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất không đơn thuần là thất bại, mà là việc U23 Hàn Quốc hoàn toàn bất lực trong việc tạo ra khác biệt, ngay cả khi đối phương chỉ còn chơi với 10 người. Khả năng dứt điểm kém khiến lợi thế quân số trở nên vô nghĩa, không thể chuyển hóa thành bàn thắng hay sức ép đủ lớn lên khung thành đối phương.

Báo chí Hàn nhận định kết quả trận đấu gây thất vọng sâu sắc, là đòn giáng nặng nề với nền bóng đá nước này. (Nguồn: VFF)

"Trận đấu này phơi bày toàn bộ bộ mặt thật của bóng đá Hàn Quốc. Kiểm soát bóng nhiều nhưng tấn công bế tắc, ngay cả khi đội Việt Nam thiếu 1 cầu thủ vẫn không kiểm soát được thế trận. Các pha đột phá bị khóa chặt, những pha tạt bóng bị cản phá, và khả năng dứt điểm cũng không được cải thiện".

Nhiều ý kiến trên báo chí Hàn Quốc cũng nhìn nhận thất bại tại Jeddah là hệ quả của cả một quá trình thiếu ổn định. Tờ OSEN dẫn lại chuỗi kết quả không tốt của U23 Hàn Quốc trong thời gian qua và cho rằng màn trình diễn tại giải U23 châu Á lần này “không nằm ngoài dự đoán”, khi đội bóng liên tục để lộ những hạn chế trước các đối thủ châu Á.

"Suốt giải đấu, Hàn Quốc luôn trong trạng thái bất ổn. Ngay từ vòng bảng, họ đã chật vật với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Bước vào vòng knock-out, đội bóng cần một cú hích tinh thần, nhưng lại bị Nhật Bản áp đảo hoàn toàn ở bán kết, giấc mơ vô địch tan vỡ. Thậm chí ở trận đấu cuối cùng với mục tiêu “kết thúc đẹp”, họ vẫn bị Việt Nam lấn lướt, để lại hình ảnh tệ hại nhất có thể.

Trước trận đấu, lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Hàn Quốc. Ở cấp độ U23, họ có thành tích 6 thắng, 3 hòa và chưa từng thua Việt Nam. Tuy nhiên, những gì Việt Nam thể hiện tại giải lần này đã khiến các con số ấy trở nên vô nghĩa", tờ OSEN viết.

Từ góc nhìn của báo chí Hàn Quốc, “Thảm họa Jeddah” không chỉ là tên gọi cho một trận thua, mà còn là lời cảnh báo cho bóng đá trẻ nước này. Nhiều tờ báo cho rằng nếu không sớm có những điều chỉnh về cách xây dựng lực lượng và định hướng chuyên môn, U23 Hàn Quốc sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn ở các đấu trường sắp tới như ASIAD hay vòng loại Olympic.