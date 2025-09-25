Bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 mới nhất

Giải ASEAN Club Championship (ACC) - Cúp CLB Đông Nam Á mùa giải 2025-2026 khởi tranh từ tháng 8/2025. Có 12 đội bóng tham dự giải đấu, trong đó 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Công an Hà Nội (vô địch Cúp Quốc gia) và Nam Định (vô địch V.League).
Bảng A
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Selangor
(Malaysia)
|2
|5/3
|4
|2
|Pathum United
(Thái Lan)
|2
|4/3
|4
|3
|Tampines Rovers
(Singapore)
|2
|5/5
|3
|4
|Công an Hà Nội
(Việt Nam)
|2
|2/2
|3
|5
|Buriram United
(Thái Lan)
|2
|3/3
|2
|6
|Cebu
(Philippines)
|2
|1/4
|0
Bảng B
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn - thua
|Điểm
|1
|Svay Rieng
(Campuchia)
|1
|3/0
|3
|2
|Johor
(Malaysia)
|1
|3/1
|3
|3
|Bangkok United
(Thái Lan)
|0
|0/0
|0
|4
|Nam Định
(Việt Nam)
|0
|0/0
|0
|5
|Lion City Sailors
(Singapore)
|1
|1/3
|0
|6
|Shan United
(Myanmar)
|1
|0/3
|0
Thể thức giải ACC ASEAN Club Championship 2025
Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Thứ tự sân nhà, sân khách được xác định theo bốc thăm. Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 2 lượt.
Thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ ở vòng bảng được xác định dựa theo số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm).
Lịch thi đấu, kết quả giải ACC ASEAN Club Championship 2025
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|20/8
|18h
|Cebu 1-3 Tampines Rovers
|20/8
|18h
|Buriram United 1-1 Selangor
|20/8
|19h
|Pathum United 2-1 CAHN
|21/8
|16h
|Johor 3-1 Lion City Sailors
|21/8
|18h30
|Shan United 0-3 Svay Rieng
|24/9
|19h
|Pathum United 2-2 Buriram United
|24/9
|19h30
|CAHN 1-0 Cebu
|24/9
|20h
|Selangor 4-2 Tampines Rovers
|25/9
|16h30
|Johor vs Bangkok United
|25/9
|19h30
|Nam Định vs Svay Rieng
|3/12
|18h
|Cebu vs Selangor
|3/12
|18h30
|Tampines Rovers vs Pathum United
|3/12
|19h
|Buriram United vs CAHN
|4/12
|18h30
|Shan United vs Nam Định
|4/12
|19h
|Bangkok United vs Lion City Sailors
|4/12
|19h
|Svay Rieng vs Johor
|17/12
|18h30
|Bangkok United vs Nam Định
|17/12
|19h
|Lion City Sailors vs Shan United
|28/1
|18h30
|Tampines Rovers vs Buriram United
|28/1
|19h
|Pathum United vs Cebu
|28/1
|20h
|Selangor vs CAHN
|29/1
|16h30
|Johor vs Shan United
|29/1
|19h
|Svay Rieng vs Bangkok United
|29/1
|19h30
|Nam Định vs Lion City Sailors
|4/2
|19h30
|Buriram United vs Cebu
|4/2
|19h30
|Selangor vs Pathum United
|4/2
|19h30
|CAHN vs Tampines Rovers
|5/2
|19h30
|Nam Định vs Johor
|5/2
|19h30
|Bangkok United vs Shan United
|5/2
|19h30
|Lion City Sailors vs Svay Rieng