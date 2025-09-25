Bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 mới nhất

(VTC News) -

Giải ASEAN Club Championship (ACC) - Cúp CLB Đông Nam Á mùa giải 2025-2026 khởi tranh từ tháng 8/2025. Có 12 đội bóng tham dự giải đấu, trong đó 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Công an Hà Nội (vô địch Cúp Quốc gia) và Nam Định (vô địch V.League).

CAHN là đương kim á quân giải ASEAN Club Championship.

Bảng xếp hạng giải ASEAN Club Championship

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Selangor

(Malaysia) 2 5/3 4 2 Pathum United

(Thái Lan) 2 4/3 4 3 Tampines Rovers

(Singapore) 2 5/5 3 4 Công an Hà Nội

(Việt Nam) 2 2/2 3 5 Buriram United

(Thái Lan) 2 3/3 2 6 Cebu

(Philippines) 2 1/4 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn - thua Điểm 1 Svay Rieng

(Campuchia) 1 3/0 3 2 Johor

(Malaysia) 1 3/1 3 3 Bangkok United

(Thái Lan) 0 0/0 0 4 Nam Định

(Việt Nam) 0 0/0 0 5 Lion City Sailors

(Singapore) 1 1/3 0 6 Shan United

(Myanmar) 1 0/3 0

Thể thức giải ACC ASEAN Club Championship 2025

Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Thứ tự sân nhà, sân khách được xác định theo bốc thăm. Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 2 lượt.

Thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ ở vòng bảng được xác định dựa theo số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm).

Lịch thi đấu, kết quả giải ACC ASEAN Club Championship 2025