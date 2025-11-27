Bảng xếp hạng giải AFC Champions League Two 2025-2026 lượt 5

(VTC News) -

Lượt trận thứ 5 của vòng bảng AFC Champions League Two (trước đây là AFC Cup) diễn ra từ 27/11. Các đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN) tiếp tục cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng E và bảng F.

CLB Nam Định đối đầu Ratchaburi trên sân khách lúc 17h ngày 27/11. Đây là trận đấu mang tính quyết định đến cục diện cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng giữa 2 đội bóng.

Cùng ngày, lúc 19h15, CLB Công an Hà Nội chạm trán Bắc Kinh Quốc An. Đại diện Việt Nam phải thắng để chiếm ưu thế ở bảng E.

CAHN tạm đứng thứ 2 tại bảng E trước trận đấu với Bắc Kinh Quốc An.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Bảng E

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Macarthur 4 7-4 7 2 CAHN 4 7-5 5 3 Bắc Kinh Quốc An 4 8-8 5 4 Tai Po 4 5-10 4

Bảng F

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Gamba Osaka 4 9-2 12 2 Nam Định 4 5-5 6 3 Ratchaburi 4 13-6 6 4 Eastern 4 2-16 0

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Al Wasl 4 12-4 10 2 Al Muharraq 5 8-5 7 3 Esteghlal 4 4-9 4 4 Al Wehdat 5 4-10 4

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Al Ahli 5 5-4 7 2 Al Khaldiya 5 3-2 6 3 Andijon 4 0-0 4 4 Arkadag 4 3-5 3

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Al-Hussein 2 5-1 6 2 Sepahan 3 3-3 4 3 Ahal 3 3-7 1

Bảng D

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Al-Nassr 4 13-1 12 2 Al-Zawraa 4 5-5 6 3 Istiklol 4 5-8 6 4 Goa 4 1-10 0

Bảng G

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Persib 4 8-3 10 2 Bangkok United 4 7-5 9 3 Lion City Sailors 4 4-6 4 4 Selangor 4 6-12 0

Bảng H

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Tampines Rovers 4 7-2 10 2 Pohang Steelers 4 4-2 7 3 Pathum United 4 5-4 6 4 Kaya–Iloilo 4 1-9 0

Thể thức giải AFC Champions League Two

Vòng bảng có 31 câu lạc bộ tham dự, chia làm 8 bảng đấu (4 bảng phía Tây, 4 bảng phía Đông). Ở mỗi bảng đấu, 2 đội đứng đầu giành quyền vào vòng loại trực tiếp (không chia khu vực).

Tiêu chí xếp hạng các câu lạc bộ ở vòng bảng là số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, vị trí các CLB được phân định dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm với nhau).