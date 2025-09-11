Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 9/2025

So với tháng 8, giá niêm yết của các dòng xe số hãng Honda trong tháng 9/2025 không có sự điều chỉnh nào, hiện đang dao động trong khoảng từ 17.859.273 - 87.273.818 đồng/xe, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Wave Alpha 110cc: Bản tiêu chuẩn đang bán ở mức 17.859.273 đồng, bản đặc biệt đang bán ở mức 18.742.909 đồng và bản cổ điển đang bán ở mức 18.939.273 đồng.

- Mẫu xe Blade 110: Bản tiêu chuẩn tiếp tục bán với giá 18.900.000 đồng, bản đặc biệt tiếp tục bán với giá 20.470.909 đồng và bản thể thao tiếp tục bán với giá 21.943.637 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Wave RSX FI 110: Bản tiêu chuẩn vẫn bán với giá 22.032.000 đồng, bản đặc biệt vẫn bán với giá 23.602.909 đồng và bản thể thao vẫn bán với giá 25.566.545 đồng.

Honda CB500 Hornet. (Ảnh: Honda)

Theo ghi nhận, giá xe số hãng Honda tại các đại lý trong tháng 9 này vẫn bình ổn. Hiện giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 2.033.455 - 8.306.182 đồng.

Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Wave Alpha 110cc Phiên bản tiêu chuẩn 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Phiên bản đặc biệt 18.742.909 24.000.000 5.257.091 Phiên bản cổ điển 18.939.273 24.400.000 5.460.727 Blade 2023 Phiên bản tiêu chuẩn 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Phiên bản đặc biệt 20.470.909 24.000.000 3.529.091 Phiên bản thể thao 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Wave RSX FI 110 Phiên bản tiêu chuẩn 22.032.000 24.200.000 2.168.000 Phiên bản đặc biệt 23.602.909 25.800.000 2.197.091 Phiên bản thể thao 25.566.545 27.600.000 2.033.455 Future 125 FI Phiên bản tiêu chuẩn 30.524.727 37.800.000 7.275.273 Phiên bản cao cấp 31.702.909 39.800.000 8.097.091 Phiên bản đặc biệt 32.193.818 40.500.000 8.306.182 Super Cub C125 Phiên bản tiêu chuẩn 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Phiên bản đặc biệt 87.273.818 93.500.000 6.226.182

Tương tự, giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Honda trong tháng 9/2025 tiếp tục dao động trong khoảng từ 31.113.818 - 152.690.000 đồng/xe, cụ thể:

- Mẫu xe Vision: Bản tiêu chuẩn đang có giá 31.310.182 đồng, bản cao cấp đang có giá 32.979.273 đồng, bản đặc biệt đang có giá 34.353.818 đồng, bản thể thao đang có giá 36.612.000 đồng và bản cổ điển đang có giá 36.612.000 đồng.

- Mẫu xe SH Mode 125cc: Bản tiêu chuẩn vẫn bán với giá 57.132.000 đồng, bản cao cấp vẫn bán với giá 62.139.273 đồng, bản đặc biệt vẫn bán với giá 63.317.455 đồng và bản thể thao vẫn bán với giá 63.808.363 đồng.

- Tương tự, mẫu xe SH 160i: Bản tiêu chuẩn tiếp tục bán ở mức 92.490.000 đồng, bản cao cấp tiếp tục bán ở mức 100.490.000 đồng, bản đặc biệt tiếp tục bán ở mức 101.690.000 đồng và bản thể thao tiếp tục bán ở mức 102.190.000 đồng.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy tay ga của hãng Honda trong tháng 9 này tương đối ổn định, riêng mẫu xe SH Mode 125cc có sự điều chỉnh, tăng từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng/xe.

Bảng giá xe tay ga hãng Honda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vision Phiên bản tiêu chuẩn 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Phiên bản cao cấp 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Phiên bản đặc biệt 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Phiên bản thể thao 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Lead 125cc Phiên bản tiêu chuẩn 39.557.455 44.900.000 5.342.545 Phiên bản cao cấp 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Phiên bản đặc biệt 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Air Blade 125/160 Air Blade 125 tiêu chuẩn 42.012.000 49.000.000 6.988.000 Air Blade 125 cao cấp 42.502.909 49.500.000 6.997.091 Air Blade 125 đặc biệt 43.190.182 50.000.000 6.809.818 Air Blade 125 thể thao 43.681.091 51.000.000 7.318.909 Air Blade 160 tiêu chuẩn 56.690.000 63.300.000 6.610.000 Air Blade 160 cao cấp 57.190.000 64.300.000 7.110.000 Air Blade 160 đặc biệt 57.890.000 66.300.000 6.890.000 Air Blade 160 thể thao 58.390.000 67.300.000 8.910.000 SH Mode 125cc Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Phiên bản cao cấp (ABS) 62.139.273 69.400.000 7.260.727 Phiên bản đặc biệt (ABS) 63.317.455 71.900.000 8.582.545 Phiên bản thể thao (ABS) 63.808.363 72.400.000 8.591.637 SH 125i/160i SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn 73.921.091 80.600.000 6.678.909 SH 125i (ABS) bản cao cấp 81.775.637 88.300.000 6.524.363 SH 125i (ABS) bản đặc biệt 82.953.818 90.300.000 7.346.182 SH 125i (ABS) bản thể thao 83.444.727 90.800.000 7.355.273 SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn 92.490.000 97.900.000 5.410.000 SH 160i (ABS) bản cao cấp 100.490.000 107.100.000 6.610.000 SH 160i (ABS) bản đặc biệt 101.690.000 108.100.000 5.910.000 SH 160i (ABS) bản thể thao 102.190.000 110.200.000 8.010.000 SH350i Phiên bản cao cấp 151.190.000 152.900.000 1.710.000 Phiên bản đặc biệt 152.190.000 156.000.000 3.810.000 Phiên bản thể thao 152.690.000 156.500.000 3.810.000 Vario 160 Phiên bản tiêu chuẩn 51.990.000 53.600.000 1.310.000 Phiên bản cao cấp 52.490.000 54.100.000 1.610.000 Phiên bản đặc biệt 55.990.000 57.700.000 1.710.000 Phiên bản thể thao 56.490.000 58.200.000 1.710.000 Vario 125 Phiên bản đặc biệt 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Phiên bản thể thao 41.226.545 46.300.000 5.073.455

Đối với các dòng xe côn tay hãng Honda, mức giá niêm yết trong tháng 9 này không có sự thay đổi nào so với tháng 8/2025, cụ thể: CBR150R bản tiêu chuẩn vẫn bán với giá 72.290.000 đồng, CBR150R bản đặc biệt vẫn bán với giá 73.290.000 đồng và CBR150R bản thể thao vẫn bán với giá 73.790.000 đồng.

Hiện giá xe máy côn tay hãng Honda tại các đại lý trong tháng 9/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế đang cao hơn khoảng 4.710.000 - 5.210.000 đồng/xe so với giá niêm yết của hãng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Honda CBR150R tiêu chuẩn.

Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch CBR150R Phiên bản tiêu chuẩn 72.290.000 77.500.000 5.210.000 Phiên bản đặc biệt 73.290.000 78.300.000 5.110.000 Phiên bản thể thao 73.790.000 78.500.000 4.710.000

Tương tự, giá niêm yết của các dòng xe mô tô hãng Honda trong tháng 9/2025 vẫn được duy trì ở mức cũ, cụ thể: Mẫu xe Rebel 500 đang có giá bán 181.300.000 đồng và mẫu xe CB500 Hornet đang có giá bán 184.990.000 đồng.

Theo ghi nhận, giá xe máy mô tô hãng Honda tại các đại lý trong tháng 9 này tiếp tục ổn định. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế hiện cao hơn khoảng 1.200.000 - 4.010.000 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Honda CB500 Hornet.

Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Rebel 500 Phiên bản tiêu chuẩn 181.300.000 182.500.000 1.200.000 CB500 Hornet Phiên bản tiêu chuẩn 184.990.000 189.000.000 4.010.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe, phí trước bạ và phí cấp biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của các đại lý Honda và khu vực bán xe.