Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 11/2025

VinFast là thương hiệu ô tô Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup, nổi bật với việc phát triển xe điện và xe xăng hiện đại, hướng tới thị trường trong nước và quốc tế.

Trong đó, VinFast VF Wild 2025 là mẫu SUV điện hoàn toàn mới, mang thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và năng động. Xe hướng đến khách hàng trẻ, yêu thích phong cách thể thao nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi và rộng rãi cho gia đình. Ngoại thất của VF Wild 2025 gây ấn tượng với các đường nét cắt sắc, lưới tản nhiệt táo bạo và đèn LED chiếu sáng toàn phần.

VinFast VF Wild 2025 là mẫu SUV điện có thiết kế mạnh mẽ. (Ảnh: VinFast Sài Gòn)

Nội thất của VinFast VF Wild 2025 được trang bị công nghệ cao, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn và hệ thống giải trí hiện đại. Vật liệu sử dụng cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng, êm ái cho cả người lái lẫn hành khách. Các ghế ngồi được thiết kế linh hoạt, hỗ trợ chỉnh điện và tích hợp hệ thống sưởi, làm mát.

Về vận hành, VF Wild 2025 sở hữu động cơ điện mạnh mẽ, cho khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành mượt mà. Xe được trang bị hệ thống pin dung lượng cao, giúp di chuyển quãng đường dài chỉ với một lần sạc. Đồng thời, hệ thống phanh tái tạo năng lượng và các chế độ lái thông minh giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) VinFast VF 3 299 triệu VinFast VF 5 529 triệu VF 6 Eco 689 triệu VF 6 Plus 745 triệu VF 7 Eco 799 triệu VF 7 Plus 949 triệu VF 7 Plus (Trần kính toàn cảnh) 969 triệu VF 8 Eco 1 tỷ 019 triệu VF 8 Plus​ 1 tỷ 199 triệu VF 9 Eco 1 tỷ 499 triệu VF 9 Plus 1 tỷ 699 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.