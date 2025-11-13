Bảng giá ô tô Subaru mới nhất tháng 11/2025

Subaru là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản. Thiết kế xe Subaru luôn thể hiện sự mạnh mẽ, thực dụng nhưng vẫn tinh tế, phù hợp với những người yêu thích lái xe và đam mê khám phá.

Trong đó, Subaru Crosstrek 2025 là mẫu SUV cỡ nhỏ mang phong cách năng động, hiện đại, phù hợp cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm. Thiết kế ngoại thất được tinh chỉnh sắc nét hơn với lưới tản nhiệt mới, cụm đèn LED hiện đại và các chi tiết nhấn mạnh sự thể thao.

Subaru Crosstrek 2025 là mẫu SUV cỡ nhỏ mang phong cách năng động. (Ảnh: AutoPro)

Subaru Crosstrek 2025 được nâng cấp toàn diện với khoang nội thất rộng rãi, chất liệu cao cấp và màn hình giải trí cảm ứng lên tới 11.6 inch. Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang lại sự tiện nghi và kết nối tối đa cho người lái.

Về hiệu suất, Crosstrek 2025 sử dụng động cơ Boxer 2.0L hoặc 2.5L kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (Symmetrical AWD) trứ danh của Subaru. Khả năng vận hành ổn định, bám đường tốt và tiết kiệm nhiên liệu khiến mẫu xe này trở thành người bạn đồng hành phù hợp cho cả thành phố lẫn địa hình phức tạp.

Bảng giá xe ô tô hãng Subaru mới nhất tháng 11/2025

Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid 1 tỷ 268 triệu Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 1 tỷ 098 triệu WRX 2.4 CVT tS EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 799 triệu Forester 2.0i-L (VIN 2024) 969 triệu Forester 2.0i-L EyeSight (VIN 2024) 1 tỷ 099 triệu Forester 2.0i-S EyeSight (VIN 2024) 1 tỷ 199 triệu Outback 2.5i-T EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 769 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2025) 1 tỷ 609 triệu BRZ 2.4 AT EyeSight (VIN 2026 - Đời xe 2026)​ 1 tỷ 659 triệu BRZ 2.4 MT EyeSight (VIN 2026 - Đời xe 2026) 1 tỷ 569 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.